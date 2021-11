Markkasen Cleveland otti jälleen köniin – Markkanen edelleen poissaolijoiden listalla

Cleveland/Helsinki

Koripallon NBA:ssa Lauri Markkasen edustama Cleveland Cavaliers jäi tappiolle ottelussa Golden State Warriorsia vastaan. Ottelu päättyi lukemiin 89–104.

Markkasta ei edelleenkään nähty pelin tuoksinassa, sillä hän on ollut jo useiden pelien ajan sivussa liigan koronaprotokollan takia. Koronaprotokollalistalle päätyy, jos pelaajalla tai seuran henkilöstöön kuuluvalla on todettu koronavirustartunta tai hänet on todettu altistuneeksi tartunnalle.

Markkasen lisäksi Clevelandin riveistä puuttuivat Jarrett Allen, Evan Mobley, Collin Sexton ja Lamar Stevens vammojen tai sairastumisen vuoksi.