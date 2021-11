EM-kisatkin ovat vielä pelaamatta, kun koripallomaajoukkue alkaa ensi viikolla karsia MM-kisoihin: ”Tämä on tasaisin lohko ja siksi vaikein”

Suomi kohtaa ensi viikolla Ruotsin vieraissa ja Kroatian Espoossa.

STT, Helsinki

Päävalmentaja Henrik Dettmann julkisti tiistaina 22 pelaajan listan, josta hän valitsee miesten koripallomaajoukkueen ensi viikolla kahdella ottelulla alkavaan MM-karsintaan. Vuoden 2023 MM-kisoihin tähtäävät karsinnat alkavat 25. marraskuuta vieraspelillä Ruotsia vastaan ja 28. marraskuuta kotipelillä Krotiaa vastaan Espoossa. Lohkon neljäs joukkue on Slovenia, ja neljästä joukkueesta kolme etenee jatkokarsintaan.

”Tämä on tasaisin lohko ja siksi vaikein. Ruotsilla on ehkä paras materiaali joukkueista. En tiedä, mitä Slovenia ja Kroatia pystyvät laittamaan. Meillä on pitkä lista, mutta sillä on myös loukkaantuneita pelaajia”, Dettmann sanoi julkistustilaisuudessa Helsingissä.

Ruotsin 17 miehen ehdokaslistalla on kahdeksan Espanjan liigan pelaajaa, ja Dettmann nosti sumeilematta länsinaapurin ensimmäisen karsintarupeaman suosikiksi.

”Heidän iso pää on selkeästi isompi kuin meillä. Meidän täytyy pelata fast ballia, ei small ballia”, Dettmann sanaili.

MM-karsinta on pelaajille samalla näyttöpaikka ensi vuonna pelattaviin EM-kisoihin, jotka lykkääntyivät vuodella koronapandemian takia. Laitahyökkääjä Elias Valtonen on nuoren polven pelaajista päällimmäinen, jolle lisävuosi ennen EM-kisoja on tuomassa merkittävästi suurempaa roolia maajoukkueessa. Valtonen, 23, oli juniorilahjakkuus, jonka kehitystä ovat hidastaneet loukkaantumiset ja joka istui Yhdysvaltain yliopistosarjassa kaksi vuotta vaihtopenkillä.

Saksan kakkosliigan kautta Valtonen on ponnistanut Espanjan liigan Manresan aloitusviisikkoon.

”Elias on pannut höökiä päälle. Hän on hyvä esimerkki siitä, että jokaisen pelaaja polku on omanlaatuisensa. Kun hänellä oli kaksi vuotta Yhdysvalloissa vaikeaa, kadunmies voi ajatella, että menipä surkeasti. Mutta eivät kaikki kokemukset voi olla vain hummerin syömistä. Hän ei ole vielä lähelläkään koripalloilijan ihanneikää”, Dettmann sanoi.

”Pähkähullujen touhua”

Koripalloilun arvokisakarsintoja pelataan edelleen päällekkäin NBA:n ja Euroliigan kanssa, joten maailman parhaissa sarjoissa pelaavat koripalloilijat ovat sivussa. Tällä kaudella suomalaispelaajia ei ole mukana Euroliigassa, mutta Lauri Markkanen pelaa NBA:ssa ja muutama maajoukkuemies Yhdysvaltain yliopistosarjoissa.

”Tämä on ihan pähkähullujen touhua suoraan sanottuna”, Dettmann puuskahti vuosia jatkuneesta pattitilanteesta.

Yksittäiset maat ovat yrittäneet vaihtelevin tuloksin neuvotella Euroliigan kanssa maajoukkuepelaajien vapauttamisesta karsintapeleihin.

”Kansainvälisissä urheilujärjestöissä muutosten saaminen aikaan on järjettömän tuskallista, ja jos muutoksia tehdään, ne ohjautuvat isojen maiden intressien kautta. Tähän valuvikaan ei ole olemassa mitään ratkaisua. Tämmöisessä sotkussa tässä eletään”, Dettmann jatkoi.