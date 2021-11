IL: Raimo Helmisen valmennusura jatkumassa Italiassa

Helminen on menossa valmentamaan ICEHL-liigaan.

Aamulehti

Tamperelainen jääkiekkovalmentaja Raimo Helminen on jatkamassa valmennusuraansa päävalmentajana italialaisessa HC Pustertalin joukkueessa. Asiasta uutisoi maanantaina Iltalehti.

Iltalehden tietojen mukaan Helmisen päävalmentajasopimus olisi loppukauden mittainen eikä hänen mukanaan joukkueeseen tulisi suomalaisia apuvalmentajia.

Helminen valmensi viime kaudella TPS:n miesten jääkiekkoliigassa SM-hopealle.

Italialainen HC Pustertal pelaa eurooppalaisessa ICEHL-sarjassa, jossa on joukkueita Italian lisäksi Itävallasta, Slovakiasta, Unkarista ja Tsekistä.

Lempinimellä ”Sudet” kutsuttu Pustertal on 14 joukkueen sarjassa viimeisenä, kun joukkue on pelannut 16 peliä. Pisteitä on kerättynä 12. Kausi on italialaisjoukkueen ensimmäinen sarjassa.

Joukkue erotti aiemmin päävalmentaja Luciano Basilen. Italialaisten riveissä pelaa suomalainen Jasse Ikonen.