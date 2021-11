Ranskan maalitykki Mbappe korosti kovia tavoitteita – päävalmentaja Deschamps ei lupaa Suomelle helppoa iltaa

Ranskan jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Didier Deschamps ennakoi kokoonpanoa Huuhkajia vastaan: "Meillä on velvollisuus kunnioittaa kaikkia vastustajia."

Pariisi

Suomen jalkapallomaajoukkue kohtaa tiistaina Olympiastadionilla Ranskan, jonka ei tarvitse enää murehtia pääsystä jalkapallon miesten MM-lopputurnaukseen. Hallitseva mestari pääsee tavoittelemaan runsaan vuoden kuluttua Qatarissa uutta kiinnitystä MM-pokaaliin.

”MM-turnaus on unelma ja päämäärä. Se on kaikkea. On ainutlaatuista pelata joukkueessa, joka voi voittaa. Me lähdemme Qatariin voittamaan mestaruutta”, kommentoi lopputurnauspaikan sinetöinyt Kylian Mbappe.

PSG:n tähtihyökkääjä latoi peräti neljä osumaa Kazakstanin verkkoon lauantain myöhäisillassa. Osumista kolme tuli jo ensimmäisellä puoliajalla, ja neljäs syntyi 87. minuutilla. Mbappen osumien välissä Karin Benzema teki kaksi maalia, Adrien Rabiot ja Antoine Griezmann kumpikin yhden.

”Minulla on ottelupallo jo pukuhuoneessa tallessa”, Mbappe kuvasi saavutuksen merkitystä.

Edellinen ranskalaispelaaja, joka ylsi kolmeen maajoukkuemaaliin ensimmäisellä puoliajalla, oli Dominique Rocheteau vuonna 1985.

Griezmann teki ottelussa maajoukkueuransa 42. maalin, mikä nosti hänet tilastoissa ohi Michel Platinin. Kaikkien aikojen ranskalaismaalintekijöinä Griezmannin edellä ovat enää Olivier Giroud 46 maaottelumaalilla ja Thierry Henry 51 maalilla.

Ranskan kokoonpanoon ehkä muutoksia

Ranskan päävalmentaja Didier Deschamps sai joukkueeltaan paineet pois Huuhkaja-ottelusta, mutta ei luvannut silti Suomelle helppoa iltaa. Suomella on pelissä lohkon kakkospaikka ja pääsy jatkokarsintaan.

”On mahdollista, että teen muutoksia kokoonpanoon. Meillä on kuitenkin velvollisuus kunnioittaa kaikkia vastustajia”, päävalmentaja kommentoi L'Equipen mukaan.

Ranska kukisti Suomen syyskuussa Lyonissa 2–0 MM-karsinnoissa. Runsas vuosi sitten Huuhkajat yllätti kuitenkin ranskalaisisäntänsä maaottelussa 2–0, kun A-maajoukkueessa debytoineet Onni Valakari ja Marcus Forss tekivät Pariisissa maalit.

Suomi on lohkokakkosena kaksi pistettä Ukrainan edellä. Ukraina päättää tiistaina ottelunsa Bosnia-Hertsegovinan vieraana.

Ranskan lisäksi Belgia varmisti lauantaina paikkansa MM-lopputurnauksessa voittamalla E-lohkon. Eurooppalaisjoukkueista myös Saksa ja Tanska ovat varmistaneet pelaamisensa Qatarin lopputurnauksessa.

G-lohkon ratkaisut jäivät viimeisen kierroksen varaan, sillä suora lopputurnauspaikka on yhä mahdollinen Hollannille, Norjalle ja Turkille.