Ovetshkin nousi Brett Hullin ohi NHL:n historian neljänneksi parhaaksi maalintekijäksi

Carolinalle kauden toinen tappio.

STT, Columbus

Jääkiekon NHL:ssä Washington Capitalsin venäläinen tähtihyökkääjä Aleksandr Ovetshkin nousi NHL:n historian neljänneksi parhaaksi maalintekijäksi. Ovetshkin teki Washingtonin avausmaalin vierasottelussa Columbus Blue Jacketsia vastaan.

Maali oli Ovetshkinille uran 742:s NHL:ssä. Hän ohitti toisen polven NHL-hyökkääjän Brett Hullin, joka on tehnyt 741 maalia. NHL:n historian paras maalintekijä on Wayne Gretzky 894 maalilla ja toiseksi paras Gordie Howe 801 osumalla. Historiatilastossa kolmantena ennen Ovetshkinia on Tshekin Jaromir Jagr 766 maalilla.

Ottelu päättyi Washingtonin 4–3-voittoon. Columbuksen suomalaisista maalivahti Joonas Korpisalo torjui ottelussa 24 kertaa, mutta hyökkääjä Patrik Laine oli loukkaantuneena sivussa.

Ristolaisen Philadelphia ryöstöretkellä Raleigh'ssä

Philadelphia Flyers aiheutti Carolina Hurricanesille kauden toisen tappion, kun se haki 2–1-vierasvoiton Raleigh'stä. Maalittoman avauserän jälkeen Steven Lorentz vei Carolinan johtoon toisessa erässä. Päätöserän alkupuolella Joel Farabee teki 1–1-tasoituksen Scott Laughtonin ja Rasmus Ristolaisen syötöistä. Piste oli Ristolaiselle kauden toinen. "Phillyn" 2–1-voitto-osuman viimeisteli Zack MacEwen kauden avausmaalillaan.

Carolinan suomalaisista Sebastian Aho ja Teuvo Teräväinen urakoivat kaukalossa 22 minuuttia, mutta jäivät pisteittä, kuten myös lähes 14 minuuttia kellottanut Jesperi Kotkaniemi. Carolinan suomalaismaalivahti Antti Raanta oli sivussa aivotärähdyksen vuoksi.

Edmonton menetti johtoaseman

Buffalo Sabres voitti Edmonton Oilersin 3–2. Edmontonin saksalaishyökkääjä Leon Draisaitl teki ottelussa kaksi maalia, joilla Oilers karkasi toisessa erässä 2–1-johtoon. Buffalo tuli kuitenkin tasoihin ja paineli voittoon Dylan Cozensin maaleilla. Edmontonin Jesse Puljujärvi syötti joukkueensa avausmaalin.

Buffalon Arttu Ruotsalainen jäi pisteittä ja joukkueen toinen suomalaispelaaja Henri Jokiharju oli edelleen loukkaantuneena sivussa. Jokiharju loukkaantui kauden avausottelussa ja on ollut sen jälkeen poissa 12 ottelusta.

Torontossa Auston Matthews teki jatkoajalla voittomaalin, kun Toronto Maple Leafs voitti Calgary Flamesin 2–1. Calgaryn Juuso Välimäki ei ollut kokoonpanossa.

Vasta yhden ottelun tällä kaudella voittanut Arizona Coyotes koki jälleen tappion, kun Chicago Blackhawks kaatoi Arizonan kotonaan maalein 2–1.

Chicagon ykkösnimiä olivat konkarimaalivahti Marc-Andre Fleury ja hyökkääjä Patrick Kane. Fleury pysäytti 22 laukausta ja Kane syötti joukkueensa molemmat maalit. Chicagon suomalaisista hyökkääjä Henrik Borgström sai peliaikaa karvan alle seitsemän minuuttia ja maalivahti Kevin Lankinen oli huilivuorossa.