Nikolas Pirttilahti päätti karting-tiensä ja kääntää katseensa kohti GT-autoja – ”On upeaa ottaa iso askel kohti unelmaani ammattikuljettajan urasta”

Nuori nokialaiskuljettaja päätti karting-uransa Espanjan MM-kisoihin. Ensi vuonna edessä on siirtyminen GT-auton ratin taakse.

Nokialaiskuljettaja Nikolas Pirttilahti päätti karting-kautensa toissa viikonloppuna Espanjan Campillosissa ajettuihin MM-kisoihin ja OK-luokan sijaan 12. Samalla päättyi yli vuosikymmenen pituinen taival karting-auton ratissa, sillä jo alkuvuodesta oli selvää, että Pirttilahti siirtyy kuluneen kauden jälkeen GT-autoihin.

”Kausi oli haastava, mutta MM-kisoihin oli hyvä lopettaa ja nyt on iloinen fiilis. Teknisistä vaikeuksista huolimatta nopeus oli kuitenkin koko kauden sitä luokkaa, että olen kokonaisuuteen tyytyväinen”, Pirttilahti sanoo.

Kuluneella kaudella Pirttilahden kisakalenteriin kertyi viitisentoista kilpailua, joista suurin osa Italian mestaruussarja WSK Super Master Seriesissä, WSK Euroseriesissä, Champion of the Future -sarjassa ja EM-kiertueella.

MM-kisat eivät missään vaiheessa olleet Pirttilahden kauden päätavoite, sillä alun perin hänen ei ollut tarkoitus osallistua Brasiliaan kaavailtuihin kisoihin. Kun kilpailut kuitenkin siirrettiin Espanjaan ja Pirttilahti sai espanjalaiselta DPK Racing -tiimiltä hyvän tarjouksen, hän päätti lähteä ajamaan vielä viimeisen koitoksen.

Nikolas Pirttilahti valmiina radalle. Kartingin MM-kisat ajettiin Espanjan Campillosissa lokakuun lopussa.

Hurja nousu finaalissa

MM-kilpailut eivät lähteneet käyntiin aivan odotetusti teknisten ongelmien ja yhden kilpakumppanin aiheuttaman peräänajon vuoksi, mutta napattuaan eristä riittävän hyvät sijoitukset Pirttilahti pääsi starttaamaan finaaliin neljänneksi viimeisestä ruudusta. Finaaliin pääsi kaikkiaan 36 kuljettajaa 74:stä.

Finaalissa kuljettaja ja auto pääsivätkin yhteisymmärrykseen, ja hurjan ohitusnäytöksen päätteeksi Pirttilahti sijoittui lopputuloksissa sijalle 12. Kilpailun voittoon ajoi vasta 15-vuotias Tuukka Taponen, joka teki samalla suomalaista karting-historiaa.

”Vauhtini oli kärkiluokkaa, vaikka huono lähtöruutu ei antanutkaan mahdollisuutta taistella paikoista podiumilla. Tästä on kuitenkin hyvä jatkaa ja alkaa valmistautua uuteen kauteen”, Pirttilahti iloitsee.

Nikolas Pirttilahti teki finaalissa huiman nousun lähtöruudusta 32 sijalle 12.

Nikolas Pirttilahti viimeisessä karting-kisassaan. Ensi kaudella edessä on uudet haasteet, kun nuori mies siirtyy GT-auton ratin taakse.

Katse kohti tulevaa

Pirttilahden kausi GT-auton kuljettajana alkaa huhtikuun lopulla. Tällä hetkellä kalenterissa on jo kuusi osakilpailua käsittävä Porsche GT3 Cup Challenge -sarja, ja mikäli se Pirttilahdesta riippuu, kierroksia ajetaan niin paljon, kuin rahkeet antavat myöten.

Pirttilahti odottaa jo malttamattomana kauden alkua. Ensi kaudella kaikki on hänelle uutta, sillä taustalla on tiimi, alla uusi auto, vastassa uudet kilpakumppanit ja ajettavana uudet radat. Lähtökohta on kuitenkin lupaava, sillä kesällä ajettujen testiajojen perusteella on varmaa, että ainakin vauhti tulee riittämään hyvistä sijoituksista taistelemiseen.

Pirttilahti sanoo lähtevänsä kauteen nöyrällä asenteella, mutta ei nöyristelemään. Mahdollisimman paljon kierroksia ja sitä kautta lisää oppia ja kokemusta, ne ovat hänen ohjenuoransa tällä hetkellä.

”Siitä sitten luokka kerrallaan ylemmäs ja isompiin sarjoihin. On upeaa ottaa iso askel kohti unelmaani ammattikuljettajan urasta. GT-autolla ajaminen antaa mahdollisuuden sellaisen luomiseen, ja kuka tietää, ehkä jonakin päivänä voitan vielä Le Mansin 24 tunnin ajon”.