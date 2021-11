Ilman Markkasta pelanneen Clevelandin voittoputki katkesi

Suomalaiskoripalloilija on yhä NBA:n terveys- ja turvallisuusprotokollassa.

STT

Koripallon NBA:ssa Lauri Markkasen uusi joukkue Cleveland Cavaliers taipui kotonaan Washington Wizardsille pistein 94–97.

Tappio katkaisi Clevelandin voittoputken. Joukkue oli ennen Washingtonin vastaista kohtaamista voittanut neljä ottelua peräkkäin.

Washington johti ensimmäisen neljänneksen jälkeen, mutta puoliajalle tultaessa Cleveland oli johdossa. Vielä kolmannen neljänneksen jälkeen Cavaliers oli vahvoilla. Viimeisellä neljänneksellä Washington pääsi kuitenkin pussittamaan yhdeksän pistettä enemmän kuin Cleveland.

Cavaliers pelasi neljättä kertaa putkeen ilman Markkasta, joka asetettiin viime viikolla liigan terveys- ja turvallisuusprotokollaan. Listalle asetetaan, jos pelaajalla tai seurahenkilöstöön kuuluvalla on todettu koronavirustartunta tai hänet on todettu altistuneeksi. Tiedossa ei ole, kuinka kauan Markkanen on sivussa.

Joukkue joutui pelaamaan myös ilman konkari Kevin Lovea, joka on myös asetettu liigan protokollaan. Takamies Collin Sexton sen sijaan loukkaantui edellisessä ottelussa ja oli saamansa polvivamman takia sivussa.

Washingtonin ja Clevelandin kohtaamisen tehokkain pelaaja oli Wizardsin Montrezl Harrell, joka pussitti 24 pistettä. Clevelandille eniten pisteitä takoi espanjalainen Ricky Rubio, joka teki 20 pistettä. Edellisessä ottelussa New York Knicksiä vastaan hän upotti peräti 37 pistettä.

Cavaliers kohtaa seuraavaksi kotonaan Detroit Pistonsin. Ottelu pelataan Suomen aikaa perjantain ja lauantain välisenä yönä.