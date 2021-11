Naisten maajoukkue tarvitsee tällä viikolla Awak Kuieria parhaimmillaan – Suomi aloittaa EM-karsinnat

Suomi avaa EM-karsinnat otteluilla Liettuaa ja Ukrainaa vastaan.

STT, Helsinki

Ensimmäinen WNBA-kausi näkyy Awak Kuierista, sanoo Suomen naisten koripallomaajoukkueen päävalmentaja Pekka Salminen.

”Hän on saanut puolessa vuodessa viiden vuoden satsin kokemusta. Päätöksenteossa ja pelin ymmärryksessä näkyy huomattava harppaus”, Salminen sanoi maajoukkueen harjoitusten jälkeen Helsingissä tiistaina.

Suomi tarvitsee Kuieria parhaimmillaan, kun joukkue aloittaa vuoden 2023 EM-kisojen karsinnan kohtaamalla torstaina vieraissa Liettuan ja sunnuntaina Helsingissä Ukrainan. Sen jälkeen karsinnoissa koittaa vuoden tauko ennen kuin pelit jatkuvat marraskuussa 2022.

Suomen, Ukrainan ja Liettuan lisäksi B-karsintalohkoon kuuluu Ranska, joka voitti EM-hopeaa edellisissä kisoissa ja on lohkon selkeä ykkössuosikki. Lohkon voittaja etenee EM-kisoihin, samoin kymmenestä karsintalohkosta neljä parasta lohkokakkosta, joten EM-kisoihin päästäkseen Suomen on pidettävä Ukraina ja Liettua takanaan.

”Odotan, että Liettua-pelistä tulee vaikea. Liettua on kova vastus, mutta uskon, että jos meillä on oikea asenne ja onnistumme puolustuksessa, voitamme. Ukrainan meinasimme jo kaksi kertaa voittaa ja tunnemme heidän pelaajansa hyvin. Uskon, että nyt voitto tulee”, Kuier ennakoi.

Yksilöllistä opetusta

Kuier pelasi tulokaskaudellaan WNBA-liigassa menneenä kesänä Dallas Wingsin paidassa 16 ottelua. Peliaikaa hän sai vajaat yhdeksän minuuttia ottelua kohti ja keräsi ottelukohtaisiksi keskiarvoikseen 2,4 pistettä, 2,4 levypalloa ja 0,8 torjuntaa.

”Sain paljon yksilöllistä opetusta. Opin paljon pelikovuutta ja pelaamaan jenkkityyliin, kyllä se sieltä tuli lopuksi”, Kuier summasi tulokaskautensa.

Kuierin paras WNBA-kauden peli nähtiin Connecticutia vastaan, jolloin hän keräsi 10 pistettä, kahdeksan levypalloa ja viisi blokkia.

”Se tuntui tosi hyvältä. Olen koko ajan halunnut olla siinä tilanteessa, että pärjään sillä tavalla. Sillä viikolla treenit menivät tosi hyvin ja minulla oli itseluottamusta paljon enemmän, en stressannut”, Kuier kertasi.

Talvikauden Kuier pelaa viime kauden tapaan Italian liigaa Ragusassa, jossa hänellä on vielä vuosi jäljellä sopimusta.

”Haluan voittaa mestaruuden ja siihen tähtäävät kaikki joukkuekaveritkin. En tiedä, missä sen jälkeen pelaan, se riippuu siitä miten kausi menee.”

Yhden kysymyksen pelit

Tämän viikon ottelut Liettuaa ja Ukrainaa vastaan kiteytyvät päävalmentaja Salmisen mielessä yhteen isoon kysymykseen.

Liettuan kohdalla kyse on siitä, miten Suomi pärjää selkeästi isokokoisempia vastustajia vastaan.

”Se on järkyttävän isokokoinen joukkue, se on ainoa varma asia. Mutta Liettua kuulostaa pahemmalta kuin on. Joukkue on murrosvaiheessa. Siellä on kaikki uutta, uusi valmentaja, uusia pelaajia, ja toisaalta vanhoja pitkään sivussa olleita on kaivettu naftaliinista”, Salminen kertoi.

Ukrainaa vastaan Salminen joutuu pähkäilemään, miten pysäyttää joukkueen tähti Alina Iagupova, jota Salminen pitää parhaana pelaajana WNBA:n ulkopuolelta. Viime vuosien keskinäisissä otteluissa Iagupova on ollut Suomelle ylivoimainen vartioitava.

”Toistaiseksi olemme yrittäneet olla yltiöaggressiivisia, eikä se ole tuottanut tulosta. Joko jatkamme samalla mallilla tai sitten annamme Iagupovan tehdä mitä haluaa yksi vastaan yksi ja keskitymme muiden pitämiseen kurissa. Se on se iso kysymys”, Salminen ennakoi.