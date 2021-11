Aamulehti näyttää SB-Pron ja Classicin välisen ottelun suorana tässä jutussa.

Classicin Kristiina Kauppila on aloittanut kauden vahvasti tehoin 4+12=16.

Tampereen Classic yrittää vankistaa asemiaan naisten salibandyliigan kärkikahinoissa, kun se kohtaa SB-Pron Nurmijärvellä lauantaina.

Ottelu alkaa kello 17. Aamulehti näyttää kamppailun suorana tässä jutussa.

SB-Pro on ollut sarjan kestomenestyjä ja ollut mitaleilla peräti 11 kautta putkeen. Nyt Nurmijärvellä on menossa vaikeampi kausi. Joukkue heikentyi viime kaudesta, mikä on näkynyt suoraan tämän syksyn tuloksissa.