Pasi Mustonen selvitti välinsä Noora Rädyn kanssa ja katsoi illalla peiliin: ”En voi tehdä enempää”

Pasi Mustonen kertoo säilyttäneensä harmonian Naisleijonien joukkueessa.

Päävalmentaja Pasi Mustonen on aiheuttanut naisten jääkiekkomaajoukkueen ympärille suuren kohun ryhtymällä julkiseen sanasotaan maalivahti Noora Rädyn kanssa.

Rädyn kieltäydyttyä elokuun MM-kisoista Mustonen jätti tähtimaalivahdin ulos marraskuussa pelattavista maaotteluista Kanadaa vastaan.

Lisäksi Mustonen syytti Rätyä opetusministeriön lainsäädännön rikkomisesta. Valmentaja vaati, että apurahaa saavan urheilijan tulisi olla aina maajoukkueen käytettävissä.

Nyt Mustonen pyytää kuitenkin syytöksiään anteeksi.

”Nooralta olenkin jo henkilökohtaisesti anteeksi pyytänyt ja haluan nyt tässä yhteydessä todeta, että olen ensinnäkin erittäin pahoillani näistä tunteista, joita olen omalla terminologisella ymmärtämättömyydelläni hänelle aiheuttanut”, valmentaja kommentoi Ylellä.

Apurahan saamiseen liittynyt termi ”lakipykälä” – jota Mustonen käytti – ei ollut totta.

”Se on täydellisesti minun virheeni, ja tätä olen anteeksi pyytänyt, että se on aiheuttanut tunteita, joita hän ei ansaitse. Käsi pystyyn. Tein virheen, rinnastin ehdot ja määräykset ja käytin väärää termiä lakipykälä”, hän jatkoi Ylen haastattelussa.

Päävalmentaja Pasi Mustonen pyysi anteeksi Noora Rädyltä.

Jupakka on puitu myös muun joukkueen kanssa. Valmentajan mukaan ei ole syytä epäillä, että julkisuusmyrsky olisi vaikuttanut pelaajien tekemiseen.

”Yleensä sen näkee heti jäällä harjoitusten laadusta, onko joukkueessa harmonia”, Mustonen kommentoi Helsingin Sanomille.

”Enhän minä voi toisesta ihmisestä takuuseen mennä, mutta niin kauan olen ollut valmentajana, että tiedän sen kyllä heti, kun jäälle mennään. Nyt olemme vetäneet kolme todella hyvää harjoitusta. Luotan siihen evidenssiin, kun mietitään, onko jossain yhteisössä hyvä tila.”

Mustonen tiedostaa, ettei voi maajoukkuevalmentajana koskaan tehdä kaikkia ihmisiä täysin tyytyväisiksi. Negatiivinen huomio synnyttää väistämättä puheet valmentajan vaihtamisesta.

”Ainahan päävalmentajan asema kyseenalaistetaan. Ei se ole minun asiani. Minä teen työtäni parhaan kykyni mukaan”, hän kuittaa.

”Aika pitkään olen tehnyt niin, että kun menen kotiin, katson kuvainnollisesti peiliin ja kysyn, teinkö tänään parhaani. Silloin, kun pystyn sanomaan, että kyllä, olemassa olevilla resursseilla ja osaamisella tein parhaani, en voi tehdä enempää. Koska silloin en osaa enempää. Jos joku vaatii minulta lisää osaamista, sitten tarvitsen aikaa kehittyä.”

Maailman paras naismaalivahti Noora Räty katsoo maajoukkueen pelejä toistaiseksi kotisohvalta.

Mustonen muistuttaa, että jos muiden ihmisten mielipiteisiin jää kiinni, valmentajan työstä tulee täysin mahdotonta.

Hän kokee olevansa hyvä kestämään kritiikin ja käsittelemään sen aiheuttamat tunteet. Kritiikistä huolimatta on tärkeää pystyä keskittymään työhönsä ja kohtaamaan ihmisiä päivittäin.

”En minä muuten olisi tässä ammatissa, jos en osaisi sitä aika hyvin. Eihän ihmistä sattumalta valita päävalmentajaksi”, Mustonen näpäyttää.

Seuraavaksi Naisleijonat kääntää katseensa Kanada-otteluihin, jotka pelataan 11.–14.11. Helsingissä ja Turussa.

Joukkueen maalivahdeiksi on valittu Anni Keisala, Meeri Räisänen ja Eveliina Mäkinen. Mustosen mukaan olympiajoukkueen torjujat seulotaan viiden maalivahdin ryhmästä, jonka täydentävät Räty ja Jenna Silvonen.

Räty on listalla viidentenä, vaikka on pelannut HPK:ssa loistavan alkukauden. Keino nousta nokkimisjärjestyksessä on Mustosen mukaan yksinkertainen.

”Kaikkien urheilijoiden täytyy vain treenata ja hoitaa omaa arkeaan. Kaikille sama vastaus. Päivä kerrallaan, arki ratkaisee ja joukkue valitaan tammikuussa.”