Clevelandille lisää huolia: Markkasen lisäksi ykköspistemies sivuun, kenties pidemmäksikin aikaa

Myös Lauri Markkanen on ollut pois Cavaliersin kokoonpanosta.

NBA-koripalloliigan Cleveland Cavaliers pelaa ilman Lauri Markkasta, ja nyt sivuun jää toinenkin tärkeä mies. Cavaliers kertoi maanantaina, että takamies Collin Sexton loukkasi polvensa maanantain vastaisena yönä Suomen aikaa pelatussa ottelussa New Yorkia vastaan, ja tutkimukset paljastivat nivelkierukan repeämän.

Clevelandin ykköspistemiehenä alkukauden aikana 16 pisteen keskiarvolla olleen Sextonin poissaolon pituus hahmottuu lisätutkimusten jälkeen, mutta ESPN:n NBA-toimittajan Adrian Wojnarowskin mukaan Sexton on sivussa luultavasti "pidemmän" aikaa.

Markkanen on ollut poissa Cavaliersin kolmesta viime pelistä, sillä hän joutui viime viikolla liigan asettamaan terveys- ja turvallisuusprotokollaan. NBA:n protokollalistalle asetetaan, jos pelaajalla tai seurahenkilöstöön kuuluvalla on todettu koronavirustartunta tai hänet on todettu altistuneeksi tartunnalle.

Kauden yllättävän vahvasti aloittanut Cleveland voitti New Yorkin ottaen neljännen peräkkäisen voittonsa. Yhdestätoista pelistään seitsemän voittanut Cleveland on liigan itälohkossa kuudentena.