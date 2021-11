Clevelandille voitto ilman Markkasta, suomalainen yhä sivussa

Cavaliersin Ricky Rubio pussitti 37 pistettä.

Cleveland Cavaliersin Ricky Rubio (3) juhli New York Knicksiä vastaan koripallon NBA:ssa.

New York/Helsinki

Koripalloliiga NBA:ssa Lauri Markkasen edustama Cleveland Cavaliers on kaatanut New York Knicksin lukemin 126–109. Vieraissa pelannut Cavaliers otti nyt neljännen voiton putkeen.

Markkanen on ollut jo useamman ottelun sivussa. Suomalainen asetettiin aiemmin liigan terveys- ja turvallisuusprotokollaan. Protokollalistalle asetetaan, jos pelaajalla tai seurahenkilöstöön kuuluvalla on todettu koronavirustartunta tai hänet on todettu altistuneeksi tartunnalle.

Markkasen poissaolon pituudesta ei ole tietoa.

Ensimmäisen neljänneksen päätteeksi Knicks oli Cavaliersia pisteen edellä. Ero pysyi vielä tauolle asti. Kolmannella neljänneksellä vieraissa pelannut Cavaliers meni ohi ottaen 33 pistettä, kun newyorkilaiset pussittivat 18 pistettä. Cleveland kasvatti piste-eroa vielä päätösneljänneksellä.

Ottelun tehokkain oli Markkasen joukkuetoveri espanjalainen Ricky Rubio. Hän nakutti peräti 37 pistettä. Ottelussa toiseksi eniten pisteitä teki Clevelandin Evan Mobley 26 pisteellä.

Knicksin tehokkain oli Julius Randle 19 pisteellä.