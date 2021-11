Ilves on neljän pelin pisteputkessa naisten kiekkoliigassa – Anniina Kaitala johtaa Ilves-hyökkäystä esimerkillään

Ilveksen viikonloppu toi voiton RoKista ja jatkoaikatappion KalPalle.

Aamulehti

Ilves etenee naisten jääkiekkoliigassa vahvassa neljän ottelun pisteputkessa. Peleistä kolme on ollut voittoja. Viikonloppu toi neljä pistettä lisää, kun lauantaina kotikaukalossa Ilves hävisi KalPalle 3–4 jatkoajalla ja sunnuntaina voitti Rovaniemen Kiekon vieraissa 5–1.

Kun sitä ennen tulivat voitot KalPasta ja HPK:sta, Ilves on sarjassa neljäntenä ja paikka ylemmässä jatkosarjassa on hyvin mahdollinen. Kymmenen joukkueen pääsarjasta kuusi parasta menee ylempään jatkosarjaan. Alkusarjaa on Ilveksellä jäljellä vielä viisi peliä.

”Pikkuisen paremmin olemme saaneet peliämme uomiinsa. Kausi on pitkä ja asioita opitaan. Sitä kautta peli tietysti paranee”, kertoi Ilveksen valmentaja Harri Laurila kotimatkalla Rovaniemeltä. Päävalmentaja Linda Leppänen ei ollut siirretyssä RoKi-pelissä mukana oman lapsensa ristiäisten vuoksi.

”Tarvii myös katsoa, keitä vastaan on pelattu putkia”, Laurila sanoi ja viitannee Ilveksen kokemiin tappioihin sarjan kärkikolmikkoon kuuluville Kiekko-Espoolle ja Kärpille ennen pisteputkea. Ilveksellä on kuuden pisteen kaula viidentenä olevaan Kuortaneeseen. Sarjataulukossa sijoitukset määrittyvät pistekeskiarvon mukaan, joka Ilveksellä on 1,67.

Ilveksen viikonlopun ykkösnimi oli 24-vuotias hyökkääjä Anniina Kaitala, joka kokosi kahteen peliin tehot 2+3. Rovaniemellä syntyi maali ja kaksi syöttöä, kun Ilves karkasi jo 4–0-johtoon.

Kaitala johtaa myös koko joukkueen pistepörssiä: alkukauteen on tullut kymmenen maalia ja kahdeksan syöttöä eli 18 pistettä. Täksi kaudeksi takaisin Ilvekseen kahden HPK-kauden jälkeen siirtynyt Kaitala teki viime kaudella 19 pistettä, eli luistin on kulkenut mallikkaasti tällä sesongilla.

”Hän on iso palanen. Hienoa, että onnistuu, hän tekee paljon töitä sen eteen”, Laurila kehui Kaitalan otteita.

Kaitala on esimerkki nuorelle joukkueelle.

”Hän tekee kovasti töitä. Siihen on helppo aina vedota. Voi sanoa nuoremmille, että kun teette samalla lailla, voi tulostakin odottaa”, Laurila taustoitti.

Ilves jatkaa pelejään naisten kiekkoliigassa 20. ja 21. marraskuuta RoKia ja Kuortanetta vastaan.