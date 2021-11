TaTU Tampereen Kokko ui Suomen ennätyksen

STT

Suomalaiset onnistuivat hienosti lyhyen radan EM-uintien lauantain aamukilpailuissa, kun viisi urheilijaa eteni illan välieriin Venäjän Kazanissa järjestettävissä kilpailuissa. Olli Kokko ui miesten 50 metrin rintauinnin Suomen ennätyksen 26,40 ja sysäsi historiaan Andrei Tuomolan vuoden 2016 ajan 26,43.

"Odotukset tähän 50 metrin rintauintiin oli korkealla ja uinti menikin yliyrittämiseksi. Iltaan menen tosi hyvillä fiiliksillä ja luulen, että illalla pystyy parantamaan jonkun verran. Tämä finsta (50m) on ollut minulle vaikea laji, kun se menee niin helposti yli ja lataan itselle liikaa odotuksia”, Kokko kertoi Uimaliiton tiedotteessa.

Kokko oli alkuerien kymmenenneksi nopein. Valko-Venäjän Ilya Shymanovich piti parasta vauhtia ja kauhoi ajan 25,53.

"Andrein SE on ollut tavoitteenani, mutta en välttämättä uskonut, että se näissä kisoissa tulee. Se oli loistava saavutus itselleni, ja Andrei on ollut hieno esikuva”, Kokko sanoi.

Ida Hulkko ja Veera Kivirinta etenivät välieriin naisten 50 metrin rintauinnissa. Hulkko kellotti ajan 29,87, oli eränsä nopein ja koko alkuerien kolmas. Kivirinta täydensi hienoa suomalaisaamua ja kauhoi 30,16. Hän oli alkuerien kahdeksas ja eteni selkeästi välieriin.

Lahtinen latasi perhosuintiin

Martta Ruuska oli 42:s ja jäi alkueriin naisten 200 metrin vapaauinnissa. Hän kellotti ajan 2.09,17 ja jätti erässään taakse kaksi uimaria. Kaikki välieriin päässeet painoivat aikansa alle kahden minuutin. Laura Lahtinen jäi pois vapaan alkuerästä, mutta latasi paukut 50 metrin perhosuintiin. Siinä hän oli alkuerien 17:s ajalla 26,46 ja jatkaa välieriin.

Ronny Brännkärr otti välieräpaikan miesten 100 metrin sekauinnissa, kun hän ylsi alkuerien 13:nneksi. Suomalaisen aika oli 53,50, joten jatkopaikka irtosi lähes kahden sekunnin marginaalilla.

Kalle Mäkinen ui ennätyksensä 48,37 miesten 100 metrin vapaauinnissa, mutta jäi 27:nneksi ja alkueriin.

"Oli hyvä uinti. Nyt aloitusvauhti oli hyvä, vaikka vähän hyytyi loppuun. Olen tosi onnellinen, että sain puoli sekuntia ennätyksestä pois. Minulla on ollut vähän vaikeat kisat, mutta nyt sain hyvän onnistumisen. Ekat aikuisten arvokisat on ollut hieno kokemus, ja täältä on oppinut paljon. Ensi kerralla ei tarvitse tehdä samoja virheitä kuin nyt ja innolla odotan jo seuraavia kisoja”, Mäkinen summasi.

Välierien lisäksi suomalaisosaamista nähdään illalla myös naisten 100 metrin selkäuinnin finaalissa, missä Mimosa Jallow tavoittelee EM-mitalia.