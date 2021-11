Vielä yksi liigarutistus ennen maaottelutaukoa – Maalijyvänsä löytänyt Joni Ikonen nousee Ilveksen kakkossentteriksi

Suomen mestari Lukko vierailee tänä iltana Hakametsässä. Aamulehti seuraa tapahtumia.

Ilveksen liigajoukkuetta odottaa vielä yksi rutistus ennen maajoukkuetaukoa.

Tamperelaisjoukkue kohtaa tänä iltana kotikaukalossaan hallitsevan Suomen mestarin Lukon.

Raumalaisvieras on tällä hetkellä yhdeksän pistettä Ilvestä jäljessä, mutta kausi on vielä nuori. Johtopäätösten aika on vasta myöhemmin.

Lukko teki juuri peliliikkeen iskukykynsä vahvistamiseksi. Tshekkipuolustaja Ondrej Slovacek liittyy vahvuuteen maajoukkuetauon aikana.

Ei ole iso yllätys, kun Karjala-turnaukseen valittu pakki Vili Saarijärvi hyppää kaukaloon kultakypärä päässä. Saarijärvi esiintyi edukseen jo viime kaudella Lukon takalinjoilla ja olisi noussut suurella todennäköisyydellä MM-kisajoukkueeseen normaalikeväänä.

Nyt Leijonien valmennusjohto jätti liigafinalistit ryhmän ulkopuolelle.

Ilves on pelannut upeasti lokakuun puolivälistä lähtien. Yhdeksän ottelun jakso sisältää peräti seitsemän voittoa. Tamperelaiset ovat jääneet pisteittä vain HIFK:ta vastaan – ja sekin tappio tuli heti paikallispelivoiton jälkeisenä iltana.

Ilves pelaa jo kolmannen ottelunsa neljään päivään. Kaukaloon hyppäävät samat miehet kuin torstaina, mutta pieniä viilauksia on tehty.

Venäläisvahti Vadim Zherenko palaa odotetusti tolppien väliin.

Huippuvireen löytänyt Joni Ikonen nousee kakkosentteriksi. Ikonen täräytti keskiviikkona kaksi osumaa JYPin verkkoon ja kynäili torstaina upean osuman KooKoota vastaan.

Hakametsän liigakamppailu alkaa klo 17.

Ilveksen kokoonpano:

Antti Saarela–Petri Kontiola–Panu Mieho

Nicholas Baptiste–Joni Ikonen–Joonas Oden

Eetu Päkkilä–Matias Mäntykivi–Joona Ikonen

Jakub Kos–Balazs Sebök–Miro Nalli

Jarkko Parikka–Les Lancaster

Leo Lööf–Simon Johansson

Dominik Masin–Aleksi Elorinne

Tuomas Salmela

Vadim Zherenko (Roope Taponen)