Uhrataanko Xavi Barcelonassa nykytrendin ja mielikuvien vuoksi? Seuralegendan nousussa suurseuran johtoon on samoja piirteitä Raimo Helmisen Ilves-pestin kanssa

Viime vuosina huippujalkapallossa suurseurat ovat nostaneet päävalmentajikseen vanhoja legendojaan vähäisellä kokemuksella. Xavin ja FC Barcelonan liitto saa haastavan alun.

Jalkapallomaailma odottaa julkisen salaisuuden julkistamista: pian FC Barcelona kertoo, että edustusjoukkueen uusi päävalmentaja on seuralegenda Xavi Hernandez.

Xavin tiet qatarilaisen al-Saddin kanssa erosivat perjantaina ja seura antoi tiedotteessaan vahvasti ymmärtää, että Xavi suuntaa hänelle rakkaaseen Barcelonaan.

41-vuotias espanjalainen oli pelaajaurallaan maailman parhaita – ellei paras keskikenttäpelaaja. Pelaajauransa hän lopetti al-Saddissa, jonka päävalmentaja oli vuodesta 2019.

Nyt edessä on valmennuspesti yhdessä maailman suurimmista urheilubrändeistä, jossa on totuttu menestymään. Ja samalla Barcelonassa on juuri nyt lähes kaikki mahdollinen sekaisin.

Xavin nousu päävalmentajaksi jatkaa viime vuosien trendiä, jossa jalkapallon suurseurat nostavat valmentajikseen vanhoja legendojaan hyvin vähäisellä tai jopa olemattomalla päävalmentajakokemuksella.

Andrea Pirlo Juventukseen – potkut kauden jälkeen. Frank Lampard Chelseaan – potkut 1,5 kauden jälkeen. Mikel Arteta Arsenaliin – reilun 1,5 kauden taipaleella ollut isoja vaikeuksia, mutta nyt näyttää paremmalta.

Seuroja tuntuu kiehtovan tunteikkaat tarinat, jossa pelaajana fanien suosikkina ollut saapuu valmentajana palauttamaan loiston päivät.

Xavin tilanteessa on hieman samaa kuin Raimo Helmisen nousussa Ilveksen miesten jääkiekkoliigan joukkueen päävalmentajaksi 2012. Keskellä vaikeita vuosia olleessa Ilveksessä Helmisen pesti jäi vajaan vuoden mittaiseksi.

Barcelonassa Xavin tilanne vaikuttaa todella haastavalta. Espanjan liigassa sijalla yhdeksän oleva katalaanijoukkue antoi juuri potkut Ronald Koemanille 1,5 kauden jälkeen.

Seuran rahatilanne on tietojen mukaan todella haastava ja pelaajalista kalpenee pahasti tähtivuosiin verraten. Bonuksena vielä Lionel Messin siirtyminen PSG:hen kesällä.

Xavi saa elävänä legendana kaksi tai kolmekin kertaa enemmän aikaa kuin ”normaali” valmentaja. Juuri aikaa nykykurssin muutos vaatii. Mutta riittääkö sitä kuinka pitkälle, jos Barcelona ei pian palaa aivan huipulle?

Voikin kysyä, onko Xavilla edellytyksiä onnistua Barcelonassa. Kovin kirkkaita alkuaikoja on vaikea nähdä.

Oliko Xaville järkevä siirto uralla hypätä juuri nyt Barcelonaan? Seurakin varmasti suunnitteli, että hänen aikansa olisi ollut muutaman vuoden päästä, jos ja kun tulevaisuus olisi kirkkaampi. Xavi voi hyvinkin olla seuraava uhri listalla, jossa suurseurojen menestysvaade on syönyt kokemattoman legendan päävalmentajapestin nopeasti.

Se, tuleeko hänestä Barcelonan uusi Pep Guardiola vai onko mahdollisesti tästä seuraava pesti television asiantuntijana, johon moni pelaajasuuruus on myös siirtynyt, on kiinni paljon muustakin kuin vain Xavin valmennustaidoista. Niiden korttien varaan ei juuri nyt ole paljoa laskemista.