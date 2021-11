Kaikki ottelunsa hävinneen Helsinki Volleyn päävalmentaja saa lähteä mutta ei ”urheilullisista tai ammatillisista” syistä

Salon Seudun Sanomien mukaan Sauermann loukkasi joukkueen pelaajan fyysistä koskemattomuutta lokakuussa pelatussa ottelussa.

Nousijajoukkue Helsinki Volley on hävinnyt lentopallon naisten Mestaruusliigassa kaikki kymmenen otteluaan.

Perjantaiaamuna seura tiedotti, että liigajoukkueen ja saksalainen päävalmentaja Dirk Sauermannin tiet eroavat ”keskinäisen arvostuksen vallitessa”.

Tiedotteen mukaan sekä seura että Sauermann korostavat, että syynä työsuhteen päättymiseen eivät olleet ”urheilulliset tai ammatilliset seikat”.

”Yhteistyön päättymiseen johtaneet syyt pysyvät seuran ja Dirk Sauermannin välisenä asiana. Kumpikaan osapuoli ei kommentoi asiaa enempää”, tiedotteessa sanotaan.

Salon Seudun Sanomat kertoi torstaina julkaistussa uutisessa, että Sauermann loukkasi joukkueen pelaajan fyysistä koskemattomuutta lokakuussa pelatussa ottelussa Oriveden Ponnistusta vastaan.

SSS:n mukaan ottelun tv-tallenteessa näkyy, kuinka valmentaja repii pelaajaa paidasta. SSS:n mukaan tapaus eteni Lentopalloliiton kurinpitokäsittelyyn, mutta se hoidettiin pelaajan pyynnöstä seuran sisäisesti.

Helsinki Volleyn emoseuran Naarasleijonat ry:n (Nale) puheenjohtaja Nora Isomäki väitti SSS:lle, että Sauermann jatkaa joukkueessa.

Perjantaiaamuun mennessä tilanne oli siis muuttunut.

Isomäki sanoo tiedotteessa, että Sauermannin valmennustyötä on laajasti arvostettu.

”Dirk sai lyhyessä ajassa valtavan paljon aikaan joukkueen pelin kehittämisessä liigassa vaadittavalle tasolle. Vaikka kauden alku on ollut tappioiden sävyttämä, on koko valmennustiimillä ja joukkueella säilynyt realistinen ja myönteinen tunnelma. Sopimus on purettu yhteisen harkinnan pohjalta, molempia osapuolia kunnioittaen ja yhteisymmärryksessä”, Isomäki sanoo tiedotteessa.

Seura aikoo tiedottaa myöhemmin uudesta päävalmentajasta.