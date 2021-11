Olympialaji kokee muutoksen Pariisin kisojen jälkeen: Ratsastus poistuu 5-ottelun valikoimasta

Korvaavaa lajia ei ole vielä päätetty.

Kansainvälisen 5-otteluliiton (UIPM) päätös poistaa ratsastus lajivalikoimasta herättää ristiriitaisia tunteita. Taustalla on hevosten hyvinvointi ja ratsastajien turvallisuus, joiden eteen Suomessa oltiin valmiita tekemään töitä.

”Ratsastuksen poisjäänti on iso muutos ja ehkä vähän yllättäväkin. Siihen asti, kun ratsastus on 5-ottelun lajivalikoimassa, teemme kaikkemme, että lajimme on hevosystävällistä ja turvallista”, Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton varapuheenjohtaja Riina Pitkänen avaa tiedotteessa.

Suomen Ratsastajainliitto tiivisti syksyllä yhteistyötä 5-ottelijoiden kanssa.

Pitkäsen mukaan sääntömuutoksia käsitellään kolmen viikon kuluttua.

”UIPM on perannut säännöt todella perusteellisesti läpi, ja tulossa on hyviä muutoksia.”

Korvaavaa lajia ei ole päätetty, mutta Pariisin olympialaisissa 2024 ratsastus on vielä paikallaan miekkailun, uinnin, ammunnan ja maastojuoksun seurana.