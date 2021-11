Eetu Luostarinen sinetöi Floridan voiton jatkoajalla – Aleksander Barkoville kaksi maalia

Boston Bruinsin Patrice Bergeron ja New York Islandersin Brock Nelson kovassa maalivireessä. Kumpikin takoi tahoillaan neljä maalia.

Sunrise

Jääkiekon NHL:ssä Florida Panthers vei Eetu Luostarisen jatkoaikamaalin siivittämänä voiton Washington Capitalsista. Floridalaiset kukistivat vierasjoukkue Washingtonin 5–4.

Luostarisen lisäksi ottelussa loisti joukkuetoveri Aleksander Barkov. Floridan suomalaiskippari avasi koko ottelun maalitilin, kun avauserää oli pelattu reilut kolme minuuttia. Barkov heilutti verkkoa toistamiseen toisen erän loppupuoliskolla, jonka jälkeen joukkue oli 4–1-johdossa.

Washington ehti kuitenkin kaventaa tilannetta vielä samassa erässä kahden maalin verran, ja päätöserän tasoitusmaalin myötä ottelu venähti jatkoajalle. Luostarinen katkaisi ottelun kun jatkoaikaa oli takana vajaat kaksi minuuttia.

Florida on voittanut kymmenestä tällä kaudella pelaamastaan ottelusta peräti yhdeksän. Joukkueen kahdeksan voiton putki katkesi edelliseen otteluun, jonka Boston Bruins vei voittolaukauskisan myötä.

Boston kuritti Detroitia 5-1

Floridan nousukiidon katkaisseet bostonilaiset ottivat puolestaan jo toisen perättäisen voittonsa, kun joukkue kaatoi kotikaukalossaan Detroit Red Wingsin maalein 5–1.

Bruinsin viidestä maalista jopa neljä oli kanadalaishyökkääjä Patrice Bergeronin käsialaa. Neljä pistettä nappasi myös Brad Marchand, joka oli rakentamassa jokaista Bergeronin maalia.

Detroitin Lucas Raymond varmisti kolmannen erän maalillaan, ettei joukkue palaisi Bostonista tyhjin käsin. Ottelu oli Detroitile jo neljäs perättäinen ilman voittoa.

Bostonin Bergeronin tavoin kovassa maalivireessä oli myös New York Islandersin Brock Nelson, joka teki niin ikään neljä maalia. Montreal Canadiens taipui kotijäällään vierasjoukkue New Yorkin käsittelyssä 6–2. Anthony Beauvillier oli avustamassa kolmea Nelsonin neljästä maalista.

New York Islanders on voittanut tämän kauden kahdeksasta ottelustaan puolet. Viime kauden finalistin Montrealin kausi on sen sijaan alkanut jokseenkin tahmeammin. Kaikkiaan 12 ottelusta kanadalaisseura on voittanut vain kolme.

Hallitseva mestari kaatui jatkoajalla

Liigan hallitsevan mestarin Tampa Bay Lightningin kohtaloksi koitui tällä erää jatkoaika. Toronton William Nylander vei jatkoaikamaalillaan Maple Leafsin 2–1-voittoon.

Tampa on voittanut puolet pelaamistaan kymmenestä ottelusta. Samaan lohkoon kuuluvalla Torontolla on puolestaan vyöllään yksi ottelu ja yksi voitto enemmän kuin floridalaisilla. Torontolle tuore voitto oli jo neljäs perättäinen.

Vegas Golden Knights kuritti vieraissa Ottawa Senatorsia loppulukemin 5–1. Ottelun kovin maalitykki oli lasvegasilaisjoukkueen Jonathan Marchessault kahdella onnistumisella.

Senatorsin tilille on kertynyt kymmenestä pelistä kolme voittoa. Las Vegas taas on voittanut puolet kymmenestä pelaamastaan ottelusta.

Pennsylvanialaisjoukkue Pittsburgh Penguins otti jatkoajalle venyneessä kohtaamisessa voiton Philadelphia Flyersista. Kotijoukkue Pittsburghin 3–2-voiton varmisti Kris Letang, kun jatkoaikaa oli pelattu liki kaksi minuuttia.

Philadelphialla on tilillään viisi voittoa ja Pittsburghilla neljä.