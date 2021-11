Hakametsässä nähdään kihelmöivä kärkikamppailu – Huippuvireessä oleva Ilves saa vieraakseen levänneen KooKoon

Ilves-vahti Roope Taponen esittäytyy tänä iltana kotiyleisölle ensimmäisen kerran.

Ex-ilves Joose Antonen on takonut KooKoolle jo 13 tehopistettä.

Liigasyksyn huippukamppailut jatkuvat tänä iltana Hakametsässä, kun sarjakolmonen Ilves saa vieraakseen sarjakakkosen KooKoon.

Molemmillla kärkijoukkueilla on alla upea jakso. Ilves on voittanut kahdeksasta viime ottelustaan seitsemän. KooKoo on jäänyt yhdeksässä viime ottelussa pisteittä vain kerran.

Näin vastakkain on kaksi loistovireistä joukkuetta.

Joukkueiden lähtökohdat ovat erilaiset. KooKoo on päässyt latautumaan tähän kamppailuun viime perjantaista lähtien. Ilves pelasi keskiviikkoiltana tiukan kamppailun Jyväskylässä ja kotiutui vieraspelireissusta vasta yöllä.

Ilveksen valmennusjohto on tehnyt kokoonpanoon vain yhden muutoksen. Roope Taponen liukuu tolppien väliin ja korvaa Jyväskylässä loistaneen Vadim Zherenkon.

Taponen pelaa toisen liigaottelunsa Ilveksen paidassa ja esittäytyy samalla ensimmäisen kerran Hakametsän yleisölle.

Hän teki debyyttinsä reilu viikko sitten vierasottelussa SaiPaa vastaan ja tahditti Ilveksen 4–2-voittoon. Torjuntoja kertyi 25.

KooKoon riveistä löytyy tamperelaisyleisölle tuttuja nimiä.

Valmennusvastuun kantava Olli Salo työskenteli taannoin neljä kautta Ilveksessä. Hyökkääjät Joose Antonen ja Ville Meskanen siirtyivät Ilveksestä KooKoohon täksi kaudeksi.

Antonen on takonut toistaiseksi lukemat 3+10=13 ja Meskanen 5+3=8.

Hakametsän liigakamppailu alkaa klo 18.30.

Ilveksen kokoonpano:

Antti Saarela–Petri Kontiola–Panu Mieho

Miro Nalli–Balazs Sebök–Nicholas Baptiste

Eetu Päkkilä–Matias Mäntykivi–Joona Ikonen

Jakub Kos–Joni Ikonen–Joonas Oden

Jarkko Parikka–Les Lancaster

Leo Lööf–Simon Johansson

Dominik Masin–Aleksi Elorinne

Tuomas Salmela

Roope Taponen (Vadim Zherenko)