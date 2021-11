Cleveland taisteli niukan voiton Markkasen ollessa sivussa – suomalainen onnitteli joukkuettaan

Markkanen joutui NBA:n protokollalistalle ja joutunee huilaamaan useampia otteluita.

Cleveland

Lauri Markkasen edustama Cleveland Cavaliers otti täpärän voiton koripallon NBA:ssa. Cleveland kukisti kotonaan Portland Trail Blazersin 107–104 ja sai tililleen toisen perättäisen voiton.

Markkanen oli ottelusta sivussa, koska hänet on asetettu liigan ”terveys- ja turvallisuusprotokollaan.” Listalle asetetaan, mikäli henkilöllä on todettu koronavirustartunta tai hänet on todettu altistuneeksi tartunnalle. Markkasen odotetaan olevan sivussa useasta ottelusta.

Suomalaispelaaja onnitteli ottelun jälkeen joukkuettaan Twitterissä.

”Hieno voitto kaverit! Markkanen viestitti.

Clevelandin hahmo oli 24 pistettä pussittanut Jarrett Allen, joka kahmi myös 17 levypalloa. Portlandin paras pistemies oli 26 pistettä tehnyt Damian Lillard.

Portland johti avausneljänneksen jälkeen kolmella pisteellä, mutta Cleveland otti johdon toisen jakson alussa, eikä enää päästänyt vieraita uudestaan ohi. Päätösneljännekselle Cavaliers lähti 10 pisteen johdossa ja piti pintansa, vaikka Blazers tuli parhaimmillaan pisteen päähän.

Markkanen kirjautti Clevelandin edellisessä ottelussa maanantaina Charlottea vastaan kauden toistaiseksi parhaan pistelukemansa, 21. Suomalainen siirtyi täksi kaudeksi ohiolaisjoukkueen riveihin Chicago Bullsista.

Cavaliersilla on nyt tilillään yhdeksästä ottelusta viisi voittoa ja neljä tappiota. Joukkue on yhdeksäntenä NBA:n itälohkossa. Seuraavaksi Cleveland kohtaa lauantain vastaisena yönä Suomen aikaa Toronton.