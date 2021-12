BC Nokia jatkoi vahvoja otteitaan Korisliigassa – ”tilastoriviä on mukava katsoa, kun viisi pelaaja on kaksinumeroisilla pisteillä”

BC Nokia on voittanut joulukuussa pelaamistaan neljästä ottelustaan kolme. Seuraavaksi joukkueella on edessä Korisliigan joulutauko.

Aamulehti

BC Nokia jatkoi joulukuun vahvoja esityksiään miesten Korisliigassa, kun se kaatoi lauantaina pelatussa ottelussa Lahti Basketballin vieraskentällä luvuin 103–99. Nokia on voittanut joulukuussa pelaamistaan neljästä ottelustaan kolme. Joukkueen ainoa tappio tuli keskiviikkona kotikentällä Joensuun Katajaa vastaan, kun Niko Mattilan viimeisen sekunnin kulmakolmonen vei trilleriottelun voiton Joensuuhun.

BC Nokian päävalmentaja Greg Gibson kertoi olevansa varsin tyytyväinen joukkueensa esitykseen lauantaina. ”Tuntui todella hyvältä voittaa keskiviikon, tavallaan sydäntä särkevän, häviön jälkeen. Olen ylpeä siitä, miten taistelimme tänään.”

”Pidimme pallosta huolta, meillä oli vain 13 menetystä ja 26 koriin johtavaa syöttöä. Se on aina hyvä merkki. Saimme onnistumisia kun tarvitsimme niitä. Isoin asia on, että pelasimme tänään kovaa, kaikki.”

Nokian teki runsaskorisessa ottelussa kauden suurimman pistemääränsä. Valmentaja Gibsonia ilahdutti myös, että pisteet jakautuivat tasaisesti joukkueen pelaajien kesken.

Tulitusta johti 19 pistettä ja 11 syöttöä tilastoinut Kahron Ross. Nokialta onnistuivat myös Korisliiga-ikoni Antero Lehto (17 pistettä) ja korinalusjyrä Arnaldo Toro (16 pistettä, 11 levypalloa). Tarkkakätinen Steven Haney ja toisen ottelunsa joukkueessa pelannut Justin Pierce tekivät molemmat 18 pistettä.

”Tämä näyttää sen, että pelaajamme ovat epäitsekkäitä. Olen kaikkein ylpein siitä, että olemme useammassa pelissä jakaneet palloa. Tilastoriviä on mukava katsoa, kun viisi pelaaja on kaksinumeroisilla pisteillä.”

Lahti Basketballin paras korintekijä oli Zackery Bryant, joka teki 23 pistettä.

BC Nokian Steven Haney (oik.) osoitti heittotaitoaan lauantain ottelussa Lahtea vastaa. Haney heitti 11:sta kolmeen pisteen heitostaan viisi sisään. Haney kuvattiin 15. joulukuuta pelatussa ottelussa Joensuun Katajaa vastaan.

”Todellisia ammattilaisia”

Nokia on hankkinut joulukuussa riveihinsä kaksi uutta pelaajaa. Tarkkakätinen Steven Haney saapui Nokialle joulukuun alussa Puolan pääsarjasta. Joukkueen tuorein pelaajahankinta, Korisliigaa viime kaudella Lapualla pelannut Justin Pierce pelasi lauantaina toisen ottelunsa Nokian keltaisissa. Valmentaja Gibson kertoo olevansa erittäin tyytyväinen uusiin pelaajiin.

”He ovat loistavia tyyppejä. He sopivat joukkueeseen hyvin ja he ovat hyviä joukkuepelaajia. Se on mielestäni kaikkein tärkeintä. Nämä pelaajat ovat todellisia ammattilaisia ja fiksuja koripallon pelaajia.”

”He ovat olleet tasaisia. Valmentajalle on hieno tunne, kun joukkueessa on pelaajia, joilta tietää, mitä heiltä voi odottaa. Olen todella, todella innoissani, että he ovat joukkueessa.”

Seuraavaksi joulutauko

Korisliiga jää lauantaina reilun viikon mittaiselle joulutauolle. Nokia on pelannut tähän mennessä 16 ottelua, joista saldona on 7 voittoa ja 9 tappiota.

Gibsonin mukaan useilla joukkueilla edessä on viikon tauko, mutta Nokialla jatketaan työn tekoa. Joukkue huilaa sunnuntain ja harjoittelee maanantaina ja tiistaina. Tämän jälkeen edessä on parin päivän tauko joulun pyhiä varten, jonka jälkeen joukkue palaa sorvin ääreen. Valmentaja kertoo, että innostus harjoitteluun tuli pelaajilta.

”Pelaajamme sanoivat, että he haluavat jatka töitten tekoa. Tunnustus menee joukkueen pelaajille. He haluavat voittaa ja tehdä kovasti töitä. Tämä on hieno merkki ja uhraus kaikilta, koska he haluavat jatkaa kehittymistä.”

Seuraavan ottelunsa Nokia pelaa välipäivinä 28. joulukuuta, jolloin joukkue matkaa Salon Vilppaan vieraaksi.