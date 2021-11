Classicin Juha Kivilehto on ollut ”liian vanha jo kymmenen vuotta”, mutta tavoittelee joulukuussa jo viidettä maailmanmestaruuttaan

Miesten salibandyn MM-ryhmässä on 11 Classicin pelaajaa. Valmentaja Samu Kuitunen pitää suurta määrää tunnustuksena seuralle.

Salibandyn miesten kaksi edellistä maailmanmestaruutta voittanut Suomi lähtee puolustamaan titteliään joulukuussa, kun Helsingissä pelataan odotetut MM-kotikisat. Päävalmentaja Petteri Nykky julkisti tiistaina joukkueen kisoihin.

Mukana on kaksi maalivahtia ja 18 kenttäpelaajaa sekä lisäksi kymmenen varapelaajaa, joista joukkuetta täydennetään, mikäli loukkaantumisia tulee. 20 miehen varsinaisessa kokoonpanossa on peräti 11 pelaajaa – eli yli puolet – tamperelaisesta Classicista.

Maajoukkueen valmennusryhmään kuuluu myös Classicin miesten liigajoukkueen päävalmentaja Samu Kuitunen. Kuinka vahvasti kädenjälkesi näkyy valinnoissa?

”Ainahan päävalmentaja valitsee joukkueensa, mutta tiimin kanssa niitä käydään läpi. Kaikki valmentajat ovat ottamassa kantaa pelaajiin. Olemme kokeilleet pelaajia eri tapahtumissa, ja kesän alussa vaihtoehtoja oli noin 30. Ajatuksille on kyllä saatu kättä pidempää.”

Kuitunen vakuuttaa, että hänellä on jo sen verran kokemusta, että hän osaa erottaa seura- ja maajoukkuevalmentajan toisistaan.

”Pelaajat on valittu yksilöinä, eikä Classic-paidan perusteella” Kuitunen sanoo ja kertoo miettineensä paljon, mitä 11 pelaajan maajoukkuekomennuksesta seuraa.

”Miten me voimme huolehtia Classicin urheilullisesta puolesta, kun rinnalla juoksee paljon maajoukkuetapahtumia? Päällimmäinen asia on se, miten saada seurajoukkue toimimaan hyvin tässä yhtälössä, jotta pelaajilla olisi paras mahdollinen paikka hypätä MM-kisoihin.”

Tämä on kolikon toinen puoli: maajoukkue vienyt paljon pelaajien aikaa kesästä lähtien, samoin kilpailu pelipaikoista.

”Onhan tämä ollut lähtökohdiltaan eri tilanne kauteen lähdettäessä kuin normaalisti.”

Lisäkierteensä Classicin arkeen tuo se, että puolet joukkueesta on ollut ja tulee olemaan maailmalla maajoukkueen mukana ja puolet kotona Tampereella.

”Miten kotiin jäävä puolisko harjoittelee, miten toisaalla pystymme viemään maajoukkuekalustoa eteenpäin ja vielä yhdistämään ne? Siinä on iso ero normaaliin seuratoimintaan verrattuna.”

Maajoukkue myös antaa

Maajoukkue ei tietenkään vain vie Classicilta, vaan se myös antaa. Tärkein asia on se, että pelaajat kehittyvät.

”Tietysti se antaa iloa, motivaatiota ja itseluottamusta. Varsinkin joukkueen nuorille pelaajille se tarjoaa intoa ja uskoa.”

Voisi helposti ajatella, että 11 Classic-pelaajaa maajoukkueessa on myös tunnustus seuravalmentaja Kuituselle.

”Se on tunnustus Classicille ja organisaatiolle, johon valmentajakin kuuluu. Vain oman osani kunniasta voin ottaa. Yhteistyö tuo tulosta, eikä yksittäinen pelaaja tai valmentaja pysty sitä tuomaan.”

Kotoisassa liigassa ollaan taas siinä tilanteessa, että jokainen seura saa lisälatausta, että Classic pitää kaataa, onhan se melkein kuin maajoukkue.

”Se on lajin, sarjan ja Classicin kannalta vain hyvä asia. Tervettä kilpailua ja eteenpäin menemistä saisi olla paljon enemmän.”

Jo kauan liian vanha

Yksi maajoukkueen Classic-pelaajista on Juha Kivilehto. Hän tavoittelee joulukuussa viidettä maailmanmestaruuttaan Omien laskujensa mukaan Kivilehto on ollut liian vanha jo kymmenen vuotta. Tapaninpäivänä hän täyttää 40.

”Kysy Nykyltä, kai joitakin asioita on tehty oikein, että on päästy ryhmään mukaan, Kivilehto sanoi Suomen MM-joukkueen julkistustilaisuudessa Helsingin kaupungintalolla tiistaina.

Kysytään siis Nykyltä, päävalmentajalta.

”Kentällä hän on ihan päällikkö, kun tapellaan mestaruuksista. Tänä vuonna hän on parhaassa kunnossa ikinä. On huikeaa tuon ikäiseltä kaverilta, että hän on tehnyt ennätyksensä lähes kaikissa fyysisissä testeissä. Kentän ulkopuolella näkyy, että hänellä on todella pitkä ymmärrys tärkeistä peleistä, päävalmentaja Petteri Nykky kertoi.

Kivilehto ja Nykky ovat tunteneet toisensa pitkään. Kivilehto on ollut pelaajana voittamassa Suomen jokaista neljää maailmanmestaruutta vuosina 2008, 2010, 2016 ja 2018. Nykky oli Suomen vaihtopenkin päässä vuosien 2008, 2010 ja 2018 MM-voitoissa.

Kivilehto kertoi pitävänsä Nykyn suurimpana vahvuutena sitä, miten valmentaja osaa valmistella joukkueen isoimpiin otteluihin. Toisaalta Nykky jättää Kivilehdon mukaan paljon pelaajien omalle vastuulle, erityisesti vähemmän tärkeissä peleissä.

Entä millaiseksi Kivilehto arvioi oman roolinsa maajoukkueessa?

”En ole ikinä ollut eniten äänessä. Koen että jos on jotain tärkeää, tuon sen julki, ja tiedän että sanomisellani on painoarvoa. Siksi pitää olla tarkkana mitä sanon. En halua turhaan kuluttaa ääntäni, Kivilehto vastasi.