Ilves kaipaa kärkipelaajiaan takaisin kokoonpanoon – ”En osaa sanoa, milloin he pystyvät tulemaan mukaan”

Ilveksen naisten jääkiekkoliigan joukkue odottaa yläloppusarjan alkamista.

Naisten jääkiekkoliigan kärkijoukkueet K-Espoo ja HIFK ottivat perjantaina ja lauantaina odotetut voitot Ilveksestä. Perjantaina Espoossa tuli häviö maalein 1–5 ja lauantaina Helsingissä 1–3.

Ottelu HIFK:ta vastaan oli tiukka. Ilveksen alkusarjan paras pistenainen (14+10=24) Anniina Kaitala teki 1–2-kavennuksen puolitoista minuuttia ennen loppua. Kokenut Karoliina Rantamäki sinetöi HIFK:n voiton tyhjään maaliin.

”K-Espoo on materiaaliltaan selvästi muita edellä tässä liigassa. HIFK on tehnyt pitkäjänteistä työtä sekä saanut hyviä vahvistuksia. Ei kaksikon asema kärjessä ole yllätys”, sanoi Ilveksen valmentaja Linda Leppänen.

Muilla yhdeksällä joukkueella on vielä otteluita jäljellä. Alkusarja päättyy 12. joulukuuta, mutta vuoden 2021 viimeinen ottelu on Ilveksellä nyt pelattu. Sijoitus on todennäköisesti neljäs. Kuusi parasta pääsee ensi tammikuussa alkavaan kaksinkertaiseen yläloppusarjaan, ja pisteet jäävät voimaan.

Näiden kuuden lisäksi pudotuspeleihin pääsee alemman jatkosarjan kaksi parasta.

Leppänen toivoo, että kauden ykkösketjussa yhdessä Tuuli Ollikaisen kanssa aloittaneet Emilia Varpula ja Helen Puputti toipuisivat vammoistaan tammikuuhun mennessä.

”En osaa sanoa, milloin he pystyvät tulemaan mukaan joukkueharjoituksiin. Molemmilla on ylävartalovamma, ja päivä kerrallaan edetään. Molemmilla on nyt alla jo pitkä tauko, mutta toivottavasti he palaisivat omiin rooleihin kärkiketjuissa”, Leppänen sanoi.

Näiden kahden pudottua pois kauden kolmosketjussa aloittanut Janette Jokikokko nousi nopeasti toiseksi tehokkaimmaksi pelaajaksi Kaitalan jälkeen. Hyökkäyspeli on ollut hieman liikaa näiden kahden varassa.

Joulun jälkeen pelataan kolme kierrosta ennen olympiataukoa. Ilveksestä kisoihin on vahvasti tyrkyllä alkusarjassa kolme nollapeliä ja torjuntaprosentilla 94,5 torjunut maalivahti Anni Keisala. Myös enimmäkseen Tapparan U16-joukkueessa suurimman osan pelannut hyökkääjä Sanni Vanhanen lienee päävalmentaja Pasi Mustosen kaavailuissa.