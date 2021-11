Tiistain (2.11.) Aamulehden sivulla A29 kerrottiin virheellisesti, että naisten jääkiekon maajoukkueeseen on valittu Ilveksen pelaaja Roosa Vanhanen. Kyseessä oli väärä nimi. Todellisuudessa maajoukkueeseen on valittu Sanni Vanhanen, joka on pelannut tällä kaudella sekä Ilveksessä että Tapparassa.