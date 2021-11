Leijonien valmennusjohto yrittää pitää työkalupakin järjestyksessä

Valtteri Filppula ja Sami Vatanen palaavat jääkiekkomaajoukkueeseen.

Helsinki

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen valmennusjohdon työkaluvalikoima on nyt monin tavoin laajempi kuin vuosi sitten, mutta kasattavaakin riittää viime kautta enemmän. Ensi viikolla pelattavaan EHT-turnaukseen pystyi valitsemaan pelaajia viime vuotta laajemmasta joukosta, kun KHL-, SHL- ja NLA-pelaajien virta kulkee kohti Helsinkiä.

Nimekkäimpiin kuuluvat Stanley Cup -voittaja Valtteri Filppula, 37, ja pitkän NHL-uran tehnyt Sami Vatanen, 30, joiden nykyinen työnantaja on sveitsiläinen Geneve-Servette.

Tamperelaisjoukkueista mukana ovat jykevät ja varmat puolustajat Jarkko Parikka (Ilves) ja Veli-Matti Vittasmäki (Tappara).

Filppula teki syksyn 2016 World Cupissa Suomen ainoan maalin. Myös Vatanen pelasi mahalaskuun päättyneessä huipputurnauksessa. Filppula kävi pettymässä vielä MM-kilpailuissa seuraavana keväänä, mutta ei ole pukeutunut maajoukkuepaitaan sen jälkeen.

”Filppula on ollut aina erinomainen, kun hän on ollut mukana joukkueessani. Hän on pelannut Sveitsissä erittäin hyvin. Ei tarvinnut miettiä, kysytäänkö häntä mukaan. Se oli itsestään selvää”, Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen sanoi.

Hyökkääjä pelasi Jalosen komennossa Vancouverin olympialaisissa 2010 ja MM-kotikisoissa kaksi vuotta myöhemmin. Jalonen, Filppula, olympialaiset ja MM-kotikisat ovat yhdistelmä, joka voisi toteutua kauden aikana.

”Filppula tai kuka tahansa tästä joukkueesta voi olla mukana kisoissa. Yhtään ottelua ei ole vielä pelattu. Kaksi-kolme peliä on aikaa antaa näytöt tässä turnauksessa, kuten muillakin”, Jalonen kuittasi utelut olympia- ja MM-mahdollisuuksista ja alleviivasi fokuksen olevan nyt EHT:ssa.

Tuntemattomampi Granlund

Vuoden takaista laajempi valikoima aiheutti jopa valinnan vaikeutta, kun Jalonen ja GM Jere Lehtinen houkuttelivat pelaajia Euroopan kärkisarjoista. Pietarin SKA:n Joonas Kemppainen pelasi maajoukkueessa viimeksi edellisellä olympiakaudella. Salavat Julajev Ufasta saapuvat Markus Granlund ja Sakari Manninen.

”En ole aiemmin valmentanut Granlundia, mutta olen seurannut hänen pelejään NHL:ssä ja KHL:ssä. Hän on monipuolinen ja fiksu pelaaja.”

Koronarajoituksien lisäksi henkilökohtaiset syyt vaikuttivat siihen, etteivät Granlund, Manninen tai tehoketjun kolmas lenkki Teemu Hartikainen olleet mukana viime kaudella.

”Kysymme aina mukaan parhaita pelaajia. Pelaajat itse päättävät, tulevatko vai eivät. Olemme erittäin tyytyväisiä, että he (Granlund ja Manninen) tulivat nyt mukaan. Pojat pääsevät mittaamaan tasonsa, missä he menevät suhteessa kansainväliseen kärkeen Euroopassa.”

Liigamiehillekin näyttöpaikkoja

Maalivahti Niclas Westerholm, puolustaja Kasper Kotkansalo sekä hyökkääjät Heikki Liedes ja Ville Petman debytoivat A-maajoukkueessa.

”He ovat pelaajia, jotka ovat ansainneet paikkansa hyvillä otteilla Liigassa. Westerholm on ollut hyvä SaiPan maalilla. Hän on nuori, hyvin liikkuva ja isokokoinen maalivahti. Kotkansaloa tarkkailtiin jo viime kaudella, mutta hän on vielä monipuolistunut ja varmentunut viime kaudesta, Jalonen kuvaili.

”Petman on räväkkä kaveri. Myös kiekollinen peli on parantunut, ja siihen on tullut lisää itseluottamusta. Liedes on ollut aina hyvä yleispelaaja ja liideri, mutta maalintekoon on tullut napsu lisää. Hän on ollut aika jäätävällä tasolla viimeistelijänä.”

Helsingin jälkeen Jalonen ja Lehtinen suuntaavat Pohjois-Amerikkaan seuraamaan NHL-pelejä ja tapaamaan suomalaisia. Joulukuun EHT-turnauksen jälkeen "fokus" siirtyy helmikuun olympialaisiiin.

Suomen naisten A-maajoukkue kohtaa marraskuussa hallitsevan maailmanmestarin Kanadan kahdesti, ensin Helsingissä ja sitten kahdesti Turussa. Hallitsevaa maailmanmestaria vastaan pelattavat ottelut tuovat lisäoppia kauden päätavoitetta Pekingin olympialaisia varten.

Pasi Mustosen valitsemassa maajoukkueessa oli kaksi Ilves-pelaajaa: maalivahti Anni Keisala ja Roosa Vanhanen.

