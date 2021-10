Pyrintö purki jenkkipelaajansa sopimuksen – ”Hänen matkansa tarvittavalle tasolle on pidempi – ehkä liian pitkä”, päävalmentaja arvioi päivää aiemmin

Romani Hansen ei jatka Pyrinnön korisliigajoukkueessa.

Aamulehti

Tampereen Pyrinnön miesten korisliigajoukkueen ja yhdysvaltalaispelaaja Romani Hansenin tiet eroavat.

Yhdysvaltain Neitsytsaarilta kotoisin oleva 24-vuotias Hansen ehti pelata Korisliigassa seitsemän ottelua 10 pisteen ja 6 levypallon keskiarvolla.

Hansen ei vakuuttanut ja saa nyt etsiä uuden työnantajan. Myös Pyrinnön alkukausi on ollut nihkeä: seitsemään peliin on tullut kolme voittoa.

Hansen solmi sopimuksen Pyrinnön kanssa syyskuussa. Silloin Pyrinnön päävalmentaja Miikka Sopanen arvioi Hansenia seuran kotisivuilla näin:

”Romani tuo joukkueeseemme lisää sitä kaivattua urheilullisuutta. Hyvin liikkuvana ja ulottuvana pelaajana hän pystyy auttamaan puolustustamme merkittävästi. Pelityyliimme hänen kaltaisensa pelaaja sopii mainiosti.”

Lauantaina Pyrintö koki tappion Lahti Basketballille. Sopanen arvioi hyvin kriittisesti tuolloin muun muassa Hansenin esityksiä. Sunnuntaina seura kertoi sopimuksen purkamisesta.

”Hansenin katto on matalammalla (kuin toisen jenkkipelaaja Devante Fosterin), vaikka hänelläkin on hyvä asenne. Hänen matkansa tarvittavalle tasolle on pidempi – ehkä liian pitkä”, Sopanen muotoili lauantaina.

Pyrintö teki ensimmäisen peliliikkeensä ulkomaalaisrintamalla Hansenin kohdalla.

”Suomalaisen koripallon luonne on, että hirveän vaikea on vaihtaa kotimaisia pelaajia kesken kauden. Silloin mennään siihen suuntaan, vaihdetaanko ulkomaalaisia tai saadaanko sieltä lisää”, Sopanen kommentoi lauantain pelin jälkeen.