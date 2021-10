Ruotsin hiihtomaajoukkueessa nuoret tähdet ovat parrasvaloissa, mutta konkarilla on vielä sanansa sanottavana: Charlotte Kalla tähyää mitaleille neljänsissä talviolympialaisissaan

Nuoret maajoukkuetoverit ovat ajaneet ohi, mutta ruotsalaisveteraani pyrkii Pekingissä uransa parhaaseen hiihtovauhtiin.

Ruotsin hiihtomaajoukkueen kestomenestyjä Charlotte Kalla hyväksyy roolinsa Ruotsin maajoukkueessa. Hänellä on kultamitalit kolmista edellisistä talviolympialaisista, mutta Pekingin 2022 kisoissa hän ei kuulu enää voittajaehdokkaisiin.

Kalla on joutunut haastajan rooliin myös Ruotsin edustusryhmässä.

”Näinhän se on. Joukkueessamme on monta naista, jotka kilpailevat aivan uskomattoman korkealla tasolla”, Kalla vahvistaa asemansa.

Kallan, 34, tuorein henkilökohtainen arvokisamitali on Pyeongchangin olympialaisista 2018 ja tuorein maailmancupin voitto joulukuulta 2017. Sen jälkeen hän on tosin juhlinut vielä maailmanmestaruutta Ruotsin viestijoukkueessa 2019 Seefeldissä.

Myös Pekingin kisojen mitalihaaveet taitavat jäädä viestin varaan, mutta nyt Kalla joutuu totiseen kamppailuun myös viestipaikasta. Ruotsin tasokkaan maajoukkueen tähtiä ovat Frida Karlsson, Linn Svahn ja Ebba Andersson.

Kärsivällisesti päätavoitteeseen

Kalla on silti leikissä tosissaan.

”Sisälläni on edelleen kilpailijahirviö, joka rakastaa sitä, kun kehostani likistetään kaikki irti”, Kalla vakuuttaa.

”Nyt saattaa siitä huolimatta käydä niin, etten ole tulosliuskoilla kovin korkealla edes törkeän hyvin onnistuneen suorituksen jälkeen.”

Ulkopuolinen voisi luulla, että veteraani on tilanteessa turhautunut.

”En ajattele, etten voi enää voittaa. Keskityn siihen, että haluan edelleen kehittyä paremmaksi”, Kalla selittää.

”Jos en olisi kärsivällinen, viime kaudesta olisi tullut valtavan hankala. Jaksoin kuitenkin keskittyä tekemään joka päivä parhaani, ja sen ansiosta olin parhaimmillani Oberstdorfin MM-kisoissa.”

Kalla hiihti helmi–maaliskuussa järjestetyissä kisoissa mitalisijojen tuntumassa, yhdistelmäkilpailussa viidenneksi ja vapaan hiihtotavan kympillä kuudenneksi.

Nuorille jää hyvin tilaa

Viime talvena Kalla paneutui kehittämään hiihtonsa taloudellisuutta. Nyt hän on keskittynyt perustyöhön ja hapenottoon, koska Pekingissä kilpaillaan korkealla.

”Viime viikkoina harjoitukset ovat sujuneet hyvin, ja minulla on alla vahva pohja, jonka varaan rakennan kuntoani. Olen harjoitellut hyvin ja levännyt hyvin”, Kalla kertoo kuulumisistaan Val Senalesin korkeanpaikan leiriltä.

Valmentaja Magnus Ingesson kehuu, että Kalla on sopeutunut nuorentuneeseen maajoukkueryhmään hyvin, sillä tämä ei ole koskaan pyrkinyt suuressa joukossa erityisen isoon rooliin.

”Osa joukkuetovereista on nuorempia, osa persoonaltaan kovin erilaisia, mutta "Lotta" ei vie suurta tilaa joukkueessa. Hän jättää tilaa muillekin”, Ingesson kertoo.

”Hän on saavuttanut paljon, mutta on edelleen kiinnostunut myös muista, olivat he sitten nuoria tai vanhoja.”

Kalla on saavuttanut urallaan viestit mukaan lukien kolme olympiavoittoa, kolme maailmanmestaruutta ja 22 aikuisten arvokisamitalia.