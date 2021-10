Kasimir Vuorinen tuo Akaa-Volleylle aseen, joka auttaa tiivistyneessä kärkitaistossa – lajilegenda Kunnari on saanut jaettua taitojaan alkukauden yllättäjälle

Akaa-Volley otti viidennen voittonsa miesten lentopalloliigassa vakuuttavasti Vantaa Ducksista.

Olli Kunnarin luotsaama Akaa-Volley on miesten lentopalloliigassa viiden pelin voittoputkessa. Kuva VaLePa-pelistä.

Aamulehti

Akaa-Volleyn tilanne miesten lentopalloliigassa näyttää tällä hetkellä hyvältä, ellei jopa loistavalta. Perjantaina akaalaisjoukkue otti voiton Vantaa Ducksista erin 3–0 (25–22, 27–25, 25–16) ja kasvatti voittoputkensa viiteen. Samalla Akaa nousi sarjassa jo toiseksi ja pudotti Ducksin kolmanneksi.

Akaan nykyvire on vakuuttava: edellispeleissä ovat kaatuneet alkukauden positiiviset yllättäjät Ducks ja joensuulainen Karelian Hurmos kotisalissa ilman pistemenetyksiä.

Alkukausi miesten liigassa viittaa siihen, että sarja on tiivistynyt viime kaudesta ja kärjen haastajia on aiempaa enemmän. Keskikasti on laajempi eikä häntäpäässä ole selviä pisteautomaatteja.

Kun runkosarjasta on pelattu noin viidennes, vain oululainen Etta on ilman pisteitä. Ettakin olisi voittotilinsä avannut, mutta voitto vietiin pois peliluparikkomuksen vuoksi.

Akaa vaikuttaa Savo Volleyn ja VaLePan vahvimmilta haastajalta. Sastamalalaisten sijoitus on sarjassa vasta kuudes, sillä Mestarien liigan vuoksi pelejä on sarjassa kertynyt vasta kolme.

Viime kauden yllätysnelonen Ducks aloitti kautensa neljällä voitolla, mutta on kokenut nyt kaksi tappiota putkeen. Vantaalaisryhmä on osoittanut taistelevansa tosissaan kotiedusta. Kun viime kaudet häntäpäässä ollut Hurmos, pronssia viime kaudella voittanut ja kokoonpanonsa uudistanut Kokkolan Tiikerit ja heikosta alkukaudestaan yli päässyt Hurrikaani-Loimaa ovat saaneet pelinsä kulkemaan, on liigassa kotietupaikoista alkukauden perusteella kovin tunku useaan vuoteen.

Tosin alkukauden perusteella kärkikolmikkoon murtautuminen on haastajille vaikea tehtävä, mutta kukaan ei ole enää ilman pistemenetyksiä sarjassa.

Akaa-Volleyn tilannetta auttaa viime peleissä löytynyt laajuus yleispelaajaosastolta. Oulusta Akaaseen saapunut Kasimir Vuorinen nousi Hurmos-pelissä kesken pelin kuusikkoon ja pelasi vakuuttavasti. Hän sai jatkaa Ducksia vastaan ja esiintyi jälleen edukseen.

Vuorinen oli vahva etenkin syöttöruudussa. Hyökkäyspelissä vastuu ei ole järin iso, mutta hän hyökkää viisaasti ilman turhia virheitä. Ducksia vastaan pisteitä tuli kuitenkin mallikkaasti 11 ja passeja runsaasti.

”Näin tämän pitääkin mennä. Taso ei tipu, ei ole väliä kuka pelaa. Treeneissä on alkanut näkyä juttuja, joita halutaan peleissäkin”, Vuorinen kertoi.

Vuorisen esiin astuminen tuo päävalmentaja Olli Kunnarille sekä turvaa että vaihtoehtoja. Kun vielä Nico Nurmesniemi on väläytellyt, Akaan tärkein osasto eli yleispelaajat on siinä kunnossa, että kärkipaikoista pelaaminen on mahdollista.

Isoa roolia kantavat kokeneet Joni Mikkonen ja Kristo Kollo. Ducks-pelissä Mikkonen oli lepovuorossa, mutta Hurmosta vastaan hän oli joukkueensa paras. Viron maajoukkuepelaaja Kollo on noussut Akaan voittoputkessa tärkeäksi peruspilariksi.

”Pistejakauma miellyttää, tultiin Ducksia vastaan laajalla rintamalla. Vaikka tulee vaikeita jaksoja, ei olla lähdetty höntyilemään”, Kunnari kertoi.

Yleispelaajalegenda Kunnari on saanut Kasimir Vuorisen peliin uusia elementtejä ja se näkyy vahvana alkukautena.

”Jotain pitää reppuun tarttua, kun hänen alaisuudessaan pelaa”, Vuorinen tuumii.