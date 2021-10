Neljä pyrintöläistä valittiin suunnistuksen A-maajoukkueen valmennusryhmiin

Haastaryhmiin valittiin suunnistajia Pyrinnöstä, Valkeakosken Hakasta ja Ikaalisten Nousevasta-Voimasta.

Aamulehti

Suomen suunnistusmaajoukkueen uusi päävalmentaja, ranskalainen Thierry Gueorgiou nimesi suunnistuksen valmennusryhmät kaudelle 2022.

Suomen A-maajoukkueryhmiin valittiin neljä Tampereen Pyrinnön suunnistajaa. Naisten ryhmässä ovat mukana Lotta Karhola ja Venla Harju. Miesten ryhmässä puolestaan Elias Kuukka ja Aleksi Niemi.

Lisäksi haastajaryhmiin valittiin pirkanmaalaisista seuroista kolme suunnistajaa. Naisten ryhmään valittiin Tampereen Pyrinnön Anni Haanpää ja miesten ryhmään Valkeakosken Hakan Aaro Aho sekä Ikaalisten Nousevan-Voiman Teemu Oksanen.

”A-maajoukkueeseen valitut urheilijat ovat antaneet sellaisia näyttöjä, että he ovat valmiita taistelemaan MM-tason menestyksestä. Haastajaryhmän urheilijoille toiminta antaa taas mahdollisuuden jatkaa kehityksen polulla. Valintojen rajaaminen ei ollut helppoa, sillä meillä on vahva huippusuunnistuksen kulttuuri, ja maajoukkueiden kynnyksellä on lukuisia urheilijoita. Uskon kuitenkin, että myös maajoukkuetoiminnan ulkopuolella seuroissa tehdään laadukasta valmennustyötä tason nostamiseksi entisestään”, Gueorgiou kertoi Suunnistusliiton tiedotteessa.