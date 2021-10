Lauri Markkanen nöyryytti NBA:n viime kauden parasta pelaajaa ja sai valmentajan kehut: ”Päätti moukaroida”

Lauri Markkanen ei ole vielä löytänyt parasta virettään Clevelandissa.

Koripallon NBA:ssa Cleveland Cavaliersin Lauri Markkanen nousi valokeilaan viime yön ottelussa, kun joukkue kaatoi Denver Nuggetsin vieraskentällä lukemin 99–87.

Markkanen heitti ottelussa 12 pistettä, ja hänen suorituksensa löi tahdit kamppailulle.

Markkanen katkaisi ensimmäisellä minuutilla Denverin tähtipelaajan Nikola Jokicin syötön, kuljetti läpi kentän ja löi pallon voimalla koriin. Jokic jäi Markkasen jyräämäksi ja lensi selälleen parkettiin.

Markkanen vilkaisi hetken viime kaudella sarjan parhaaksi pelaajaksi valittua Jokicia ja jatkoi sitten kohti puolustustehtäviä.

Voimakasta ja näyttävää donkkia hehkutettiin niin Cavaliersin kuin NBA:n Twitter-tileillä.

Markkanen sai ottelun jälkeen kehut valmentaja J.B. Bickerstaffilta ja joukkuekaveriltaan Kevin Lovelta.

”Hän olisi voinut yrittää jotain hienovaraisempaa, mutta hän päätti moukaroida sen sisään. Se määräsi pelin luonteen, ja oli juuri sitä aggressiivisuutta, jota tarvitsimme”, Bickerstaff kommentoi seuran verkkosivuilla.

Love oli todella vaikuttunut Markkasen donkista.

”Se oli uskomaton. Katsoin sen muutaman kerran ottelun jälkeen. Se menee ehdottomasti hänen uransa huippuhetkien koosteeseen. Se oli kaunis”, Love hehkutti.

Voitto oli Cavaliersille toinen neljästä ottelusta. Denverille tappio oli puolestaan ensimmäinen.

Markkanen on tehnyt tällä kaudella keskimäärin 11,8 pistettä ottelua kohti ja ottanut 6,5 levypalloa. Heittoprosentti on vaatimaton 30,8, kun se on aiemmilla kausilla ollut heikoimmillaan 42,5.