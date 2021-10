Tapparalla tiukka paikka Kouvolan pätsissä – Tanus ja Kinnunen palaavat vahvuuteen

KooKoo on voittanut tänä syksynä seitsemästä kotiottelustaan peräti kuusi.

Tapparan liigajoukkueella on tänä iltana tiukka paikka Kouvolan jäähallissa.

Iltaa isännöivä KooKoo on esiintynyt oman yleisönsä erittäin vakuuttavasti. Olli Salon luotsaama ryhmä on voittanut seitsemästä kotiottelustaan peräti kuusi – ja siitä seitsemännestäkin heltisi piste. Silloin JYP ratkaisi kamppailun jatkoajalla.

KooKoo on tehnyt tulosta laajalla rintamalla. Kultakypärä on nyt Ilveksestä tutun Joose Antosen (3+9=12) päässä. Myös toinen ex-ilves Ville Meskanen (5+3=8) on esiintynyt edukseen.

Kevään Suomen mestari Heikki Liedes on totuttu näkemään lähinnä rikkovassa roolissa, mutta nyt hänestä on kuoriutunut ratkaisija. Liedes on paukuttanut jo yhdeksän osumaa ja on SM-liigan maalipörssissä kakkosena heti JYP-sensaatio Joakim Kemellin (10) jälkeen.

Tapparan ketjut elävät hyökkääjien terveystilanteen mukaan. Kanadalaissentteri Tyler Morley on nyt sivussa. Sen sijaan Kristian Tanus palaa kokoonpanoon ja ottaa kolmossentterin paikan.

Sami Moilanen on nostettu ykkösketjuun Kouvolaan palaavan Kyle Platzerin ja Waltteri Merelän viereen.

Santtu Kinnunen palaa Tapparan puolustukseen ja ottaa paikan kolmosparista Brady Austinin rinnalta. Kinnunen oli sivussa viisi ottelua pelikiellon takia.

Kouvolan liigakamppailu alkaa klo 17.

Tapparan kokoonpano:

Sami Moilanen–Kyle Platzer–Waltteri Merelä

Joona Luoto–Patrik Virta–Anton Levtchi

Charles Bertrand–Kristian Tanus–Kristian Kuusela

Samuel Salonen–Jere Henriksson–Petteri Puhakka

Veli-Matti Vittasmäki–Joni Tuulola

Mikael Seppälä–Saku Salmela

Brady Austin–Santtu Kinnunen

Saku Salminen

Christian Heljanko (Kari Piiroinen)