Ilves saa sairastuvalta Balazs Sebökin ja Santeri Virtasen – Tuomas Salmela putosi riveistä ottelupäivänä

Hakametsään saapuvan KalPan peli on venynyt tällä kaudella yli 60 minuutin peräti kahdeksan kertaa.

Ilveksen liigajoukkue saa sairastuvalta kaksi apua tämäniltaiseen kotiotteluun KalPaa vastaan.

Sentteri Balazs Sebök ja laituri Santeri Virtanen palaavat vahvuuteen. He muodostavat tamperelaisten kakkosketjun Miro Nallin kanssa.

Sebök siirtyi Ilvekseen juuri KalPasta ja haluaa näyttää nyt osaamisensa entisille joukkuekavereille.

Edellisottelussa pelanneet Joona Korhonen ja Jakub Kos väistyvät nyt katsomon puolelle.

Ilveksen kokoonpanoon tuli muutos vielä aamupäivän aikana, kun puolustaja Tuomas Salmela putosi vahvuudesta.

Ilves lähtee kaukaloon kolmen ottelun voittoputkessa. Jukurien, Ässien ja HIFK:n kaataminen lisäsi joukkueen itseluottamusta tuntuvasti. Venäläisvahti Vadim Zherenko näytti suuruutensa varsinkin IFK:ta vastaan.

KalPan esityksiä on leimannut tasaisuus. Kuopiolaisten peli on venynyt yli 60 minuuutin peräti kahdeksan kertaa. Nyt alla on kaksi voittoa.

Hienoa kautta pelaava Miikka Pitkänen on noussut alkukierroksilla KalPan ykköshahmoksi. Pitkänen on takonut komeat 6+9=15 tehopistettä pääosin Aapeli Räsäsen ja Aleksi Klemetin rinnalla.

KalPa turvasi tulevaisuuttunsa tällä viikolla solmimalla jatkosopimuksen kolmen runkopelaajansa kanssa. Puolustajat Jesper Mattila ja Hugo Gallet pelaavat kuopiolaisjoukkueessa kevääseen 2024 asti. Hyökkääjä Sami Tavernier on mukana ainakin kauden 2022–23 loppuun.

Hakametsän liigakamppailu alkaa klo 17.

Ilveksen kokoonpano:

Panu Mieho–Petri Kontiola–Nicholas Baptiste

Miro Nalli–Balazs Sebök–Santeri Virtanen

Eetu Päkkilä–Matias Mäntykivi–Joona Ikonen

Jani Nyman–Joni Ikonen–Joonas Oden

Jarkko Parikka-Les Lancaster

Leo Lööf–Simon Johansson

Dominik Masin–Aleksi Elorinne

Vadim Zherenko (Roope Taponen)