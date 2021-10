Aamulehti seuraa: Ilves eurohaaveet kokivat kovan kolauksen jo avausjaksolla – Oliinyk vei SJK:n jo kahden maalin johtoon ja halasi lämpimästi pallopoikaa

Ilveksen valmentaja Toni Kallio on valinnut aloittavaksi maalivahdiksi Eetu Huuhtasen.

Onnittelujen keskipisteenä oleva Tuomas Ollila on kuulunut loppukaudesta Ilveksen avainhahmoihin.

Ilveksen liigajoukkue yrittää tarttua tänä iltana viimeiseen oljenkorteensa napatakseen ensi kaudeksi europaikan.

Tämä edellyttää nyt kolmen pisteen vierasvoittoa Seinäjoen Jalkapallokerhosta ja sen jälkeen vielä tarumaisia päätöskierroksia.

Joka tapauksessa sauma on yhä olemassa. Jäljellä on kolme kierrosta ja Ilves on kahdeksan pistettä SJK:ta jäljessä.

Ilveksen valmentaja Toni Kallio totesi HJK-tappion jälkeen, että hän pohtii SJK-pelin kokoonpanoa tilanteen pohjalta.

Mitä siitä voi päätellä, kun avaukseen on tullut neljä muutosta?

Ei välttämättä mitään, koska Ilveksellä on tukku suunnilleen samantasoisia kavereita.

Isoin hämmästyksen aihe on maalivahti valinta. Hienon kauden pelannut Rasmus Leislahti on joutunut väistymään Eetu Huuhtasen tieltä.

Avaukseen on nostettu myös Teemu Jäntti, Momodou Sarr ja Mikael Almen.

Seinäjoen kamppailu alkaa klo 18.30.

Ilveksen kokoonpano: 12 Eetu Huuhtanen, 2 Tuomas Ollila, 7 Joona Veteli, 8 Teemu Jäntti, 11 Momodou Sarr, 14 Tuure Siira, 15 Mikael Almen, 16 Tatu Miettunen, 17 Sylvanus Nimely, 33 Tabi Manga, 49 Eric Oteng.

Vaihtomiehet: 1 Rasmus Leislahti, 6 Doni Arifi, 18 Jean Carlos Blanco, 20 Miska Rautiola, 21 Vigori Gbe, 22 Taha Özcelik, 29 Oiva Jukkola.

SJK:n kokoonpano: 1 Jesse Öst, 3 Rodrigo Arciero, 11 Denys Oliinyk, 14 Jake jervis, 15 Cristhian Valencia, 17 Ville Tikkanen, 22 Murilo, 25 Daniel Håkans, 26 Pyry Hannola, 58 Mehmet Hetemaj, 88 Tuco.

Vaihtomiehet: 4 Matias Vainionpää, 6 Jude Arthur, 9 Rafal Wolsztynski, 18 Niko Markkula, 20 Joonas Lepistö, 24 Walter Viitala, 27 Brandon Wilson.