Jenni Hiirikosken pitkä kiekkoura saa jatkoa – maailman parhaana pidetty puolustaja solmi pitkän jatkosopimuksen

Tampereelta kotoisin oleva Petra Nieminen jatkaa myös Luulajassa. Hän on Ruotsin pääsarjan pistepörssissä toisena.

Aamulehti

Jääkiekkoilija Jenni Hiirikoski solmi kolmen kauden mittaisen jatkosopimuksen ruotsalaisen jääkiekkoseura Luulajan kanssa. Sopimus pitää Lempäälästä kotoisin olevan Hiirikosken Ruotsin naisten jääkiekkoliigaa pelaavassa Luulajassa kauteen 2024–2025 asti.

34-vuotiasta Hiirikoskea on uransa aikana pidetty maailman parhaana puolustajana ja hänet on usein valittu MM-kisojen tähdistökentällisiin ja kahdesti olympialaisten parhaaksi puolustajaksi vuosina 2014 ja 2018. Suomen naisten maajoukkueen kapteeni on kaikkien aikojen eniten maaotteluita Suomi-paidassa pelannut jääkiekkoilija.

Ruotsin liigaa johtava Luulaja teki jatkosopimukset myös kahden muun suomalaisen kanssa. Tampereelta kotoisin oleva hyökkääjä Petra Niemisen sopimus on vuoteen 2025 ja Ronja Savolaisen vuoteen 2024 voimassa.

Hiirikoski siirtyi Luulajaan kaudeksi 2016–2017, joten kuluva kausi on hänelle jo kuudes. Kuluvan kauden Hiirikoski on aloittanut tehokkaasti: hän on koonnut 11 peliin tehot 2+14=16 ja on pistepörssin seitsemäs.

22-vuotias Petra Nieminen on sarjan pistepörssissä toisena tehoin 9+14=23.

Luulajassa pelaavat tällä kaudella myös suomalaishyökkääjät Viivi Vainikka ja Noora Tulus. Luulaja on hallitseva Ruotsin mestari.