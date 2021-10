Lauri Markkanen saa toivomansa uuden alun – panoksena on kymmeniä tai jopa satoja miljoonia dollareita

Muutos ei ollut maantieteellisesti kovinkaan suuri, kun Suomen ykköskoripalloilija Lauri Markkanen siirtyi tänä kesänä Chicagosta Clevelandiin. Mutta NBA-kartalla välimatka on iso.

1990-luvun ja Michael Jordanin perintönä Chicago Bullsilla on sarjassa yhä vahva maine, vaikka menestys on ollut viimeisinä vuosikymmeninä heikkoa. Cleveland Cavaliers taas on poistunut ynnä muut -osastolta lähinnä LeBron Jamesin vuosina.

Tulevan kauden ennakkokaavailuissakin Markkasen uusi seura sijoittuu vanhan taakse. Kesän muutosten myötä Bulls näyttää vahvemmalta kuin vuosiin, Cavaliersille pudotuspelipaikkakin vaatisi jo venymistä.

Neljännen NBA-kautensa jälkeen Markkanen pääsi menneenä kesänä rajoitetusti vapaaksi agentiksi. Ajoitus ei ollut optimaalinen, sillä suomalaisen kurssi on ollut NBA:ssa laskussa jo hyvän aikaa.

Tilanne näytti päätyvän umpikujaan: Bullsin hurjiksi kuvaillut vaatimukset karkottivat vaihtokaupan metsästäjät, eikä oikeastaan kellään ollut palkkakaton alla tilaa offer sheet -tarjoukseen.

Päivät kuluivat, kunnes elokuun lopussa tilanne muuttui äkillisesti. Markkasen kerrottiin siirtyvän kolmen joukkueen vaihtokaupassa sign and trade -siirrolla Clevelandiin, nelivuotisen ja noin 67,5 miljoonan dollarin (58,2 miljoonaa euroa) sopimuksen kera.

Ensimmäisen kilpailullisen ottelunsa uudessa joukkueessaan Markkanen pelaa keskiviikon ja torstain välisenä yönä Suomen aikaa. Cavaliers vierailee tuolloin Memphis Grizzliesin luona.

Toistaiseksi alla on vain harjoitusotteluita, jotka ovat nimensä mukaisesti aina lähinnä harjoitusta. Erityisesti kokeneilla ja varman pelipaikan omaavilla pelaajilla motivaatio ja intensiteetti ovat harvoin kovinkaan korkealla.

Markkasen osalta harjoituspelit uudessa joukkueessa sujuivat kaksijakoisesti. Suurempien johtopäätösten aika on vasta myöhemmin.

Vielä runkosarjan alussakin vienee aikaa, ennen kuin Markkanen on saatu kunnolla ajettua sisään joukkueeseen ja päävalmentaja JB Bickerstaffin pelisysteemiin.

Harjoituskauden mielenkiintoisimpia kokeiluja oli Markkasen peluuttaminen isossa viisikossa niin kutsutulla kolmospaikalla eli laiturina.

Cavaliersilla on laittaa Markkasen lisäksi kentälle isoiksi pelaajiksi myös takavuosien tähti Kevin Love, nuori ja atleettinen Jarrett Allen sekä kesän kolmosvaraus Evan Mobley.

”Otan innolla vastaan puolustuspään haasteen, kun minun pitää puolustaa itseäni pienempää hyökkääjää. Hyökkäyspäässä nyt käytetty pidempi miehitys avaa mahdollisuuksia, jos parannamme levypallopeliä ja kykenemme nopeampiin suunnanmuutoksiin”, Markkanen itse kuvaili Indiana Pacersia vastaan pelatun harjoitusottelun jälkeen.

Cavaliersin takakentän ydinkolmikon muodostaa vuosituhannen vaihteen tienoilla syntyneiden Collin Sextonin ja Darius Garlandin lisäksi torstaina 31 vuotta täyttävä espanjalainen takavuosien teinitähti Ricky Rubio.

Edessä ovat Markkasen kannalta erittäin tärkeät vuodet. Kesällä 2025 hän on ensimmäistä kertaa urallaan rajoittamattomasti vapaa pelaaja.

Taloudellisesti ero huonojen ja hyvien otteiden välillä on kymmeniä ja taas kymmeniä miljoonia dollareita. Kahdeksan kautta NBA:ssa pelanneelle maksimipalkka on lähes 34 miljoonaa dollaria vuodessa, mutta perushyvillä otteilla yli 20 miljoonan vuositienestit ovat tulevaisuudessa Markkaselle täysin realismia.

Neljän vuoden aikana palkkakaton odotetaan jatkuvasti nousevan, eli yksittäisille pelaajille on varaa maksaa vielä nykyistä enemmän. Markkasen kaltainen pitkä ja heittotaitoinen pelaaja tuskin katoaa muodista siihen mennessä.

Lauri Markkasen kauden avaus torstaina kello 03 Suomen aikaa: Memphis Grizzlies–Cleveland Cavaliers. Ottelu näkyy Ruudusta.

Phoenix Sunsin Deandre Ayton (vas.) ja Devin Booker (oik.) eivät kyenneet pysäyttämään Milwaukee Bucksin Giannis Antetokounmpoa viime kesän finaaleissa. Molemmilta joukkueilta odotetaan nytkin paljon, mutta suurimpia suosikkeja ne eivät ole.

Rokotekieltäytyminen tasoittaa ennakkoasetelmia

Alkavan kauden selvän ykkössuosikin piti olla Brooklyn Nets. Maailman taitavimpiin pallonkäsittelijöihin kuuluva takamies Kyrie Irving on päättänyt kuitenkin olla ottamatta koronarokotetta, minkä vuoksi häntä ei nähdä pelikentillä välttämättä koko kaudella.

Irvingin puuttuminen laskee Netsin pelottavuutta selvästi, mutta viime kaudella ensimmäistä kertaa koossa olleella tähtisikermällä on edelleen laituri Kevin Durant ja takamies James Harden. Molemmat kuuluvat sarjan aivan terävimpään kärkeen ja tekevät Netsistä yhä itälohkon ykkössuosikin.

Hallitseva mestari Milwaukee Bucks on pudotuspeleissä säkenöineen Giannis Antetokounmpon johdolla Netsin päähaastaja idässä. Joukkueet pelasivat viime kaudella ikimuistoisen pudotuspelisarjan, jonka voitto lipesi Netsin käsistä kirjaimellisesti millimetrien marginaalilla.

Tämän kaksikon jälkeen tuleekin liuta vaihtelevan suuruisia ja mallisia kysymysmerkkejä. Idän viime kauden kärkiseitsikon lisäksi silmiä ei kannata ummistaa ainakaan Chicago Bullsilta.

Lännessä laatua on totutusti laajemmin. Lohkon ennakkosuosikiksi on nostettu papat yhteen kasannut Los Angeles Lakers, jonka viime kausi kariutui loukkaantumisiin.

Viime kauden kärkiseitsikosta putoaa todennäköisimmin alaspäin Portland Trail Blazers. Sen korvaajaksi on vahvimmin tarjolla 2010-luvun dynastia Golden State Warriors, joka saanee viimein takaisin kaksi edellistä kautta vakavien loukkaantumisten vuoksi sivussa olleen Klay Thompsonin.

Viime kauden yllätysfinalisti Phoenix Suns pyrkii osoittamaan, ettei se ollut vain yhden kummajaiskauden ihme. Jo pelkkä Luka Doncic tekee Dallas Mavericksista jossain määrin kilpailukykyisen, ja samaa voi sanoa viime kauden arvokkaimmaksi pelaajaksi valitusta Denver Nuggetsin sentteristä Nikola Jokicista.