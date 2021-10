Aamulehti seuraa: Ratinan liigakamppailussa kovat panokset – Ilvekselle salamamaali, Luis Murillo ohjasi omiin

Ilves metsästää edelleen europaikkaa ja HJK jahtaa Suomen mestaruutta.

Ilveksellä ja HJK:lla on kovat panokset tämänpäiväisessä jalkapalloliigan kamppailussa.

Molemmat joukkueet tarvitsevat voiton Ratinasta säilyttääkseen mahdollisuutensa omaa päämäärään.

Klubi jäi kolmen pisteen päähän kärkipaikasta kärsittyään edelliskierroksella 2–3-yllätystappion SJK:lle.

Tulos oli myrkyllinen myös Ilvekselle. Viimeisellä europaikalla oleva seinäjokelaisjoukkue karkasi jo seitsemän pisteen päähän.

Niinpä on oletettavaa, että molemmat joukkueet hakevat voitto-osumaa mahdollisessa tasapelitilanteessa.

Ilveksen valmentaja Toni Kallio marssittaa kentälle täsmälleen saman kokoonpanon kuin tappiollisessa KuPS-ottelussa.

Klubi-luotsi Toni Koskela on tehnyt avaukseen neljä muutosta SJK-pelin sysimustan lopun jälkeen. Näistä yksi on pakon sanelema, koska vaarallinen Roope Riski on pelikiellossa. Avaukseen on nostettu maajoukkuemies Daniel O’Shaughnessy, Santeri Hostikka, Riku Riski ja Casper Terho.

Liigakamppailu alkaa Ratinassa klo 15.

Ilveksen kokoonpano: 1 Rasmus Leislahti, 2 Tuomas Ollila, 3 Patrick Loa Loa, 6 Doni Arifi, 7 Joona Veteli, 14 Tuure Siira, 16 Tatu Miettunen, 17 Sylvanus Nimely, 21 Vigori Gbe, 33 Tabi Manga, 49 Eric Oteng.

Vaihtomiehet: 8 Teemu Jäntti, 11 Momodou Sarr, 15 Mikael Almen, 18 Jean Carlos Blanco, 20 Miska Rautiola, 22 Taha Özcelik, 31 Matias Riikonen.

HJK:n kokoonpano: 31 Hugo Keto, 5 Daniel O’Shaughnessy, 6 Jair, 7 Santeri Hostikka, 9 Riku Risaki, 10 lucas Lingman, 13 Luis Murillo, 15 Miro Tenho, 16 Valtteri Moren, 19 Casper Terho, 27 Filip Valencic.

Vaihtomiehet: 3 Janne Saksela, 8 Bubacar Djalo, 21 Santeri Väänänen, 24 David Browne, 29 Anthony Olusanya, 47 Matti Peltola, 79 Matias Niemelä.