Tapparan huippuhankinta pääsee irti tutussa paikassa – Joona Luoto hyökkää heti HIFK:n kimppuun

Ville Peltosen luotsaamalla miehistöllä on ollut isoja vaikeuksia sekä kotimaan liigassa että CHL:ssä.

Joona Luoto (vas.) taisteli viime syksynä Jukka Peltolaa ja muita tapparalaisia vastaan. Nyt hänellä on kirvespaita päällä.

Pohjois-Amerikasta kotiutunut Joona Luoto tekee tänä iltana tämän kauden ensiesiintymisensä Tapparan paidassa.

Ärhäkkä laitahyökkääjä pääsee heti Nordiksen jäähalliin piinaamaan tuttuja IFK:n miehiä. Luoto pelasi viime syksynä IFK:n paidassa 19 ottelua tehoin 5+4=9.

Tapparan valmennusjohto on sijoittanut Luodon ykkössentteri Tyler Morleyn rinnalle. Toisella laidalla pelaa Waltteri Merelä.

Puolustaja Santtu Kinnunen on edelleen poissa Tapparan vahvuudesta pelikiellon takia.

A-junioreissa torjuva Paavo Kohonen on nostettu luottovahti Christian Heljangon aisapariksi.

Tappara sai käännettyä kurssinsa viime viikonloppuna Mikkelissä tyrmätessään Jukurit 8–2. Perään tuli hieno 4–2-voitto kovasta Skellefteåsta CHL:n alkulohkovaiheen päätöskerroksella. Samalla varmistui lohkon ykkössija.

Mestariehdokkaaksi nostettu IFK on aloittanut kautensa yskähdellen. Ville Peltosen luotsaama ryhmä on sarjataulukossa vasta 11. sijalla. Viidestä tuoreimmasta liigaottelusta on tullut peräti neljä tappiota.

Lisäksi CHL-taival päättyi tällä viikolla Göteborgissa, kun IFK kärsi 1–4-vierastappion kestomenestyjä Frölundalle.

Kotimaahan palannut Olli Palola on ollut IFK:n ykköstykki. Tapparasta tuttu maalinsylkijä on takonut 3+8=11 pistettä ja kantaa joukkueen kultakypärää. Vasta viisi liigaottelua pelannut Alex Broadhurst on iskenyt komeat pisteet 3+4=7.

Helsingin liigakamppailu alkaa klo 18.30.

Tapparan kokoonpano:

Joona Luoto–Tyler Morley–Waltteri Merelä

Kristian Tanus–Kyle Platzer–Charles Bertrand

Anton Levtchi–Patrik Virta–Kristian Kuusela

Sami Moilanen–Otto Rauhala–Petteri Puhakka

Samuel Salonen

Veli-Matti Vittasmäki–Joni Tuulola

Brady Austin–Saku Salminen

Mikael Seppälä–Tomas Hamara

Christian Heljanko (Paavo Kohonen)