Rokotteesta kieltäytymisen takia NBA:sta sivussa oleva tähti sanoo ajattelevansa omaa parastaan

Brooklyn Netsin tähti Kyrie Irving on sivussa tositoimista.

New York

Tähtitakamies Kyrie Irving on joutunut sivuun NBA-koripallojoukkueensa Brooklyn Netsin toiminnasta, mutta sanoo ajattelevansa omaa parastaan. NBA-kausi alkaa ensi viikolla, eikä Irving voi ainakaan toistaiseksi osallistua joukkueensa toimintaan rokotuksesta kieltäytymisen takia.

Irving perusteli toimintaansa Instagram-livessä keskiviikkona. Hän ei suoraan sanonut olevansa rokotevastainen.

”Tee sitä, mikä on parasta sinulle. En ole kummankaan puolen asiamies. Teen vain sen, mikä on parasta minulle. Tiedän seuraukset, ja jos se tarkoittaa sitä, että minut tuomitaan, niin se on minun osani”, Irving sanoi.

Koronaviruspandemian takia New Yorkin kaupunki ei salli rokottamattomien urheilijoiden osallistua harjoituksiin tai peleihin.