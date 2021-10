Topias Palmi palasi Pyrinnön paitaan ilmiliekeissä

Tampereen Pyrintö päihitti vaivoin Uudenkaupungin Korihait. Vastuunkantajana oli tuore hankinta.

Aamulehti

Topias Palmi palasi Tampereen Pyrintöön ja miesten Korisliigaan pyssyt paukkuen sekä numerolla 31 varustettu pelipaita liekeissä roihuten. Palmi, 27, ajoi, väänsi ja heitti komeat 32 pistettä, joka jäi vain kuudella (38) hänen liigaennätyksestään.

Pyrintö päihitti vaivoin Uudenkaupungin Korihait pistein 96–90 (51–41). Vastuunkantajaksi nousi heti Italian Serie A:n Vanoli Cremonaa viime kaudet edustanut Palmi, vaikka alla oli koronan pahasta jälkitaudista aiheutunut kahdeksan kuukauden pelitauko.

”Tuntui todella kivalta ja tuli tunne, että koko joukkue nautti kanssani. Oli erityisen kiva palata kentille tässä porukassa”, Palmi kiitti.

”Jännitin ensimmäiseen koriin asti, mutta onneksi se tuli aikaisin. Sitten sain muutaman korin putkia, jotka nostivat itseluottamusta.”

Palmin mukaan hän tunsi olleensa melko lähellä normaalia pelikuntoaan.

”Pelitilanteet alkoivat väsyttää tosi nopeasti, mutta lyhyiden vaihtojen jälkeen pystyin palautumaan. Muutaman pelin jälkeen voin varmaan vetää pidempiä vaihtoja.”

Tamperelaispeluri osoitti, millainen korintekijä hänestä on kasvanut Italian vuosinaan (2019–21) ja A-maajoukkueessa. Korihait on yksi Korisliigan heikoimpia mittareita, mutta samalla nähtiin miltä näyttää, kun Euroopan parhaisiin sarjoihin kuuluvan Serie A:n roolipelaaja saapuu Suomen kentille – vaikka alla pelitaukoa olisikin. Palmi viimeisteli viime kaudella Vanoli Cremonalle 6,6 pistettä per ottelu.

Pelin lopulla Palmi viimeisteli Pyrinnölle kaksi tärkeää ajoa ja vapaaheittoa, jotka varmistivat kotivoiton. Korihaihin täksi kaudeksi palannut pelintekijämaestro Bojan Sarcevic (13 pistettä/5 levypalloa/18 korisyöttöä) pilkkoi Pyrinnön repaleisen paikkapuolustuksen palasiksi. Uudenkaupungin ylpeys pysyikin pelissä mukana komealla heittopelillään.

BC Nokia kärsi puolestaan vierastappion Joensuun Katajalle 74–83 (35–35). Terry Thomas viimeisteli keltamustille 14 pistettä, kokenut Jamar Wilson (22/2/5) oli ratkaisuhetkien kärkipelaaja isännille.