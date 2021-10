Eveliina Piippo kiihdyttää Vuokatin ja Rukan kautta maailmancupiin

Tavoitteena on paikka maastohiihdon olympiajoukkueessa. Varasuunnitelmana on kevätkausi Denverin yliopistojoukkueessa.

Denverin yliopistossa opiskeleva Eveliina Piippo palaa kotimaan lumille marraskuussa. Selkäleikkauksesta kilpailukuntoon keväällä toipunut Piippo palaa näillä näkymin Suomeen marraskuun alussa ja kilpailee Kainuun Talvikisoissa 13. marraskuuta.

Vuokatin kisoissa matka on yhdeksän kilometriä vapaalla hiihtotavalla.

"Kontrollitreenit ovat antaneet hyviä merkkejä”, Piippo kertoo Vuokatti Ski Teamin nettisivuilla.

"Olin elokuun lopussa Aspenissa ja sinne olisi tarkoitus mennä ensi viikolla. Se sijaitsee 3 000 metrissä. Olen ollut siellä vain vähän yli viikon kerrallaan, jotta harjoitusvauhdit eivät menisi liian pitkäksi aikaa tosi hitaiksi.”

Piippo vastaa itse valmennuksestaan. Hän kiittelee yliopistovalmentaja Rogan Brownin tekniikkavideoita, kattavaa palautetta ja ryhmäharjoittelua, jossa hän on saanut "älyttömästi sparria" joukkueen pojilta.

"Olen pystynyt hyödyntämään sitä etenkin tehoharjoituksissa”, Piippo kertoo.

Rennommin kohti tavoitetta

Piippo saa olympialaisista paloa harjoitteluun, vaikka hän on siirtänyt mitalitavoitteensa Pekingin 2022 talviolympialaisia kauemmaksi.

”On luottavainen olo, muttei ole mitään pakkoa tehdä jäätävää tulosta”, Piippo kuvaa tunnelmiaan kauden alla.

"On henkisesti helppo olla ryhmien ulkopuolella. Kaikki on plussaa, mitä tulee, mutta olympialaiset on edelleen asia, joka sytyttää ja jota treeneissä tulee mietittyä.”

Piippo tuntee olevansa paremmassa kunnossa kuin viime talvena ja alkukesästä, mutta tilannetta on vaikea tietää tarkasti ennen kuin se on mitattu kovissa kisoissa.

"En tiedä, missä kunnossa olen parhaaseeni verrattuna.”

Piippo pyrkii Suomen cupin kisoista Rukan maailmancupiin ja cupin kiertueelta olympiajoukkueeseen. Vaihtoehtona on Denver.

"Harjoittelen ja kisaan täällä, jos tammikuuhun mennessä ei tule sellaista tulosta, että pystyn kiertämään maailmancupia ja menemään olympialaisiin”, Piippo kaavailee.