Pyrintö murskasi toisen vastustajansa putkeen – Topias Palmi nousi miesten Korisliigan pistepörssin kärkeen

Pyrinnön ja Loimaan Bisonsin 2010-luvun tuliset väännöt ovat muisto vain. Nykyään tasoero on sen verran iso.

Aamulehti

Tampereen Pyrintö oli ottanut opikseen miesten Korisliigan sarja-avauksen tappiostaan Loimaan Bisonsille. Tilanne korjattiin odotusten mukaiseksi keskiviikkona, kun Pyrintö pöllyytti Bisonsia lukemin 104–69 (46–32).

Pyrintö ja Bisons kävivät ennen jälkimmäisenä mainitun talousvaikeuksia ikimuistoisia kamppailuita 2010-luvulla, mutta tätä nykyä Pyrintö on selkeä pudotuspelijoukkue ja Bisons sarjanousija, joka suojelee sarjapaikkaansa.

Pyrintö pöllyytti viime ottelussaan Salon Vilpasta 28 pisteellä ja nyt Bisonsia 35 pisteellä. Karut Seagulls- ja LaBa-tappiot jäivät näin taakse. Pyrinnön ilme, aktiivisuus ja yhtenäisyys oli aivan eri tasolla varsinaissuomalaisia vastaan.

”Toisen kerran putkeen me olimme me alusta asti. Oli valmius, halu ja energiaa pelata yhdessä. Kun pelaamme näillä elementeillä, olemme inhottava vastustaja. Meillä on paljon korintekijöitä ja urheilullisuutta”, kahden teknisen virheen jälkeen ulos lentänyt Pyrintö-päävalmentaja Miikka Sopanen kertoi.

”Ehkä tässä oli sellainen Siperia opettaa -homma. Olimme niin huonoja tappiopeleissämme. Kävi niin, että emme halunneet enää yhtään sitä. Osoitimme luonnetta.”

Pyrinnön paikkapuolustus oli aggressiivista, mikä johti huonosti valmistautuneen Bisonsin 28 pallonmenetykseen. Pyrinnön Topias Palmi nakutti punavalkoisille 24 pistettä, 7 levypalloa ja 5 korisyöttöä. Illan jälkeen Palmi nousi Korisliigan pistetilaston kärkeen 19,6 pisteen ottelukeskiarvolla.

Tapaus on sikäli harvinainen, että edellinen Suomessa syntynyt pistepörssin voittaja oli Turun jätti Tapio Sten kaudella 1979–80.

Pyrinnön Devante Foster satutti ottelussa kättään, mutta selvisi kiukkusuonen kolautuksella. Uusi kanadalaishankinta Emanual Shepherd (17/5/4) säväytti taas urheilullisuudellaan.

”Emanual on ollut kullanarvoinen hahmo. Koko joukkueemme itseluottamus lähti nousuun, kun Shepherd hyppäsi sisään”, Sopanen kehui.