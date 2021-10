Kooveen pisteputki räsähti poikki kestomenestyjä Ketterän käsittelyssä – edes viime kauden paras Mestis-maalivahti ei saanut käännettyä imatralaisten yliotetta

Koovee kärsi 1–4-tappion Mestiksessä Ketterälle. Tappio oli kolmas putkeen ja viides alkukauden seitsemään peliin.

Koovee jäähyili itsensä pihalle jääkiekon Mestiksen torstai-illassa, kun Imatran Ketterä haki kaikki pisteet Tampereelta maalein 4–1 (1–0, 2–1, 1–0). Samalla päättyi Kooveen neljän pelin pisteputki. Kahden jatkoaikatappion jälkeen Koovee jäi kolmannen kerran tällä kaudella nollille.

Kooveen alkukausi on ollut ailahteleva. Kahden tappion jälkeen tuli kaksi voittoa ja sen jälkeen vielä pisteet jatkoaikatappioista. Kuitenkin seitsemästä pelistä on tullut viisi tappiota ja sijoitus on kymmenes pistekeskiarvotaulukossa. Kerätyissä pisteissä Koovee on sijalla yhdeksän.

Toisessa erässä Koovee otti Juuso Wallin komea lämäritasoituksen jälkeen neljä jäähyä, menetti momentuminsa ja Ketterä rokotti kahdesti. Se toi arvokkaan 3–1-johdon, josta Koovee ei enää toipunut.

”Meillä oli mahdollisuudet saada momentum, mutta kääntyikin toiseen suuntaan”, Kooveen päävalmentaja Vesa Viitakoski totesi C Moren haastattelussa.

Sekuntikellokaan ei ollut tamperelaisten puolella. Ketterän Elmeri Kaksonen teki 2–1-maalin kahden miehen ylivoimalla samalla sekunnilla, kun Jeremi Wehmas pääsi pois boksista. Kello kertoi, että jäähyä oli vielä hieman jäljellä eikä Kooveen Jani Nymanin jäähy ehtinyt näin kumoutua. Ylivoima jatkui ja Ketterä teki pelin kolmannen maalinsa.

Tapparan maalivahti Kari Piiroinen pelasi kauden avauspelinsä Mestiksessä ja Kooveen maalilla. Viime kaudella Piiroinen valittiin Mestiksen parhaaksi maalivahdiksi ja palkittiin Pasi Nurminen -palkinnolla, kun hän pelasi lainalla Tapparasta Tutossa.

Piiroinen joutui torstaina kovaan kiekkosateeseen ja torjui 35 kertaa. Hän esitti tukun hienoja torjuntoja, mutta Ketterä pääsi iskemään lähietäisyydeltä, läpiajosta ja kauniista poikkisyötöstä. Ketterä-maalilla Severi Auvinen torjui vain 13 kertaa.

Ottelu oli taattua Mestis-viihdettä. Huippupaikkoja tuli lähes solkenaan ja vauhtia ei Hakametsän kaukalosta puuttunut. Kooveellakin oli omat paikkansa Ketterän lahjoista. Koovee viittä jäähyä vasten Ketterä otti kolme jäähyä. Koovee pääsi päätöserän kirivaiheessa kahdesti ylivoimalle.

Kun tulosta olisi pitänyt tulla, maalinteko tökki. Koko sarjan pistepörssiä johtava Kooveen Juho Liuksiala laukoi pelissä kuudesti, joista viisi viuhui ohi maalin.

”Toinen ja kolmas erä oltiin pahasti jäljessä. Ei saatu enää kunnon kiriä”, Viitakoski harmitteli.

Imatralaisjoukkue Ketterä on viime kaudet suorastaan dominoinut Mestistä: vyöllä on mestaruudet 2019 ja 2021 sekä 2020 Ketterä oli runkosarjan ykkönen, kun kautta ei pelattu koronan vuoksi loppuun. Koovee-voitolla Ketterä nousi myös nyt kärkeen eniten sarjapisteitä keränneenä, joten Imatraan on onnistuttu luomaan nyky-Mestikseen kestomenestyjä. Pistekeskiarvossa Ketterä on toisena.

Myös Kooveelle Ketterä on ollut hankala vastustaja sen jälkeen, kun tamperelaiset nousivat 2018 Mestikseen. 13 pelistä Koovee on onnistunut hakemaan voiton neljästi.

Koovee jatkaa pelejään heti perjantaina SaPKon vieraana Savonlinnassa.