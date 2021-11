Ilves varmisti paikan yläloppusarjassa – ”Peli on kehittynyt viime kuukausina”

Linda Leppäsen valmentama Ilves kukisti lauantaina pisteettömän jumbojoukkueen Sportin 8–0 ja varmisti paikan kuuden joukkueen ylempään loppusarjaan naisten jääkiekkoliigassa. Joukkueella on 12. joulukuuta päättyvässä alkusarjassa jäljellä vierasottelut sarjan kärkikaksikkoa K-Espoota ja HIFK:ta vastaan ensi viikonloppuna.

”Ensimmäinen tavoite eli loppusarjapaikka on varma. Ensi viikonloppuna mitataan nykyisen tason riittävyys, peli on kehittynyt viime kuukausina”, Leppänen sanoi.

Voittomaalin teki SaiPan kasvatti Tuuli Ollikainen ajassa 5.30. Aiemmin kaudella vain yhden maalin tehnyt Ollikainen teki toisessa erässä toisenkin maalin. Kaksoissisko Veera teki päätöserässä kauden avausmaalinsa.

”He pelaavat meillä toista kautta ja ovat kehittyneet harppauksin”, Leppänen sanoi.

Sarjassa vain 20 maalia tehnyt Sport ei siis onnistunut edes viidellä kolmea vastaan Tesomalla.

Ilves lähtee ensi viikonlopun haasteisiin seitsemän ottelun pisteputkessa. Voittoja on kuusi ja lisäksi on tullut yksi jatkoaikatappio KalPalle.

MM-kisoissa loistanut Anni Keisala on pelannut pisteputken aikana kaksi nollapeliä. Sportia vastaan torjuntavuorossa oli kymmenen kertaa torjunut Salla Sivula.

K-Espoo on voittanut kaikki 15 otteluaan varsinaisella peliajalla ja maaliero on 113–17. HIFK on hävinnyt vain K-Espoolle ja sen maaliero on 87–21.

Luvutkin kertovat, että Ilveksen tehokkaimpien pelaajien Anniina Kaitalan (12+10=22) ja Janette Jokikokon (7+13=20) harteille tulee maalintekovastuuta, sitä ei voi sälyttää alemmille ketjuille.