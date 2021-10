Ilves on voinut nojata Anni Keisalan torjuntoihin, mutta kehityskohde on selkeä: ”Pitää alkaa kiinnittää huomiota”

Anni Keisalan torjuntaprosentti on komea. Maalinteko on ollut tamperelaisille vaikeaa.

Ilveksen naisten jääkiekon liigajoukkue koki sarjajohtaja Kiekko-Espoon vireen sunnuntaina. Ilves taipui Tesomalla lukemin 1–5 (0–1, 0–1, 1–3).

Ilveksen päävalmentaja Linda Leppänen harmitteli kolmannen erän epäselvää maalitilannetta, josta lopulta tuomittiin vieraille osuma. Se ratkaisi pelin lopullisesti Espoolle, joka muutenkin oli hallitseva osapuoli.

”Pitäisi pystyä pelaamaan hyvin koko 60 minuuttia. Toinen erä oli meiltä heikko”, Leppänen sanoo.

Anni Keisala piti jälleen Ilvestä pystyssä 52 torjunnallaan. Ilveksen ainoan maalin iski lopussa Sanni Vanhanen. Nuori lupaus pelasi ykkösketjun keskellä. Tämä oli Vanhaselle vasta kauden kolmas liigaottelu. Hän on pelannut pääosin Tapparan 16-vuotiaiden poikien joukkueessa.

Kiekko-Espoo on voittanut kaikki 11 otteluaan varsinaisella peliajalla huimalla maalierolla 90–12, joten tamperelaiset joutuivat kovaan testiin.

”Heidän joukkueessa vilisee maajoukkuepelaajia. Me yritämme tehdä koko ajan hommia, että saamme tasoeroa pienemmäksi ja omia pelaajia paremmaksi”, Leppänen kertoo.

Toiset erät ovat olleet aiemminkin Ilveksen murheenkryyni.

”Ennakolta parempia joukkueita vastaan olemme pelanneet ihan hyvin, mutta silloin, kun meidän pitäisi viedä peliä, olemme vähän pulassa”, Linda Leppänen sanoo. ”Meillä on aika kokematon joukkue. Henki ja taistelutahto pitäisi saada kaivettua joka otteluun.”

Joukkue on voinut nojata huippuvahtinsa Anni Keisalan otteisiin. Keisalan torjuntaprosentti on komea 95,2. Maalinteko on sen sijaan ollut paria peliä lukuun ottamatta vaikeaa.

”Puolustus on ollut iso teema, mutta pitää alkaa kiinnittää huomiota myös hyökkäyspelaamiseen ja maalinteon tukitoimiin.”

Ilveksen tehokkain on ollut HPK:sta tullut hyökkääjä Anniina Kaitala, joka on kerännyt 11 ottelussa pisteet 7+4=11. Saldolla ei kuitenkaan hätyytellä sarjan pistepörssin kärkipaikkoja. TPS:n Estelle Duvin on tykittänyt jo saldon 16+12=28.

Leppänen sanoo, että Kaitalalta odotettiinkin tehoja. Päävalmentaja nostaa alkukauden onnistujiksi myös joukkuetta johtavan kapteenin Anna Kilposen, taistelutahdollaan muita innostavan Elli Suorannan ja Kiia Narisen, joka on mennyt reippaasti eteenpäin viime kaudesta.

Ilves on sarjassa neljäntenä pistekeskiarvollaan 1,36. Kiekko-Espoo on selkeä mestarisuosikki, ja HIFK yhtä selkeä ykköshaastaja. KalPa ja Sport ovat olleet heittopussin roolissa.

”Keskikasti on tasainen. Meillä on edelleen tavoitteena päästä ylempään jatkosarjaan ja saada sitä kautta enemmän kovempia pelejä.”

Ylempään jatkosarjaan jatkavat kuusi parasta 20 kierroksen jälkeen.