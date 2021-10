Turkkila ja Versluis kahdeksantena Finlandia Trophyssä – Saarinen ennätyspisteisiinsä

Jenni Saarinen säväytti ennätyspisteillään yksinluistelun lyhytohjelmassa.

Suomen Juulia Turkkila ja Matthias Versluis ovat rytmitanssin jälkeen kahdeksantena Espoossa järjestettävässä taitoluistelun Finlandia Trophyssä. Syyskuussa olympiapaikan Suomelle hankkinut jäätanssipari sai lauantaina ennätyspisteensä 71,92 ja on hyvissä asemissa jopa kilpailun kolmatta sijaa ajatellen.

”Esityksellisesti tämä oli meidän paras veto ikinä. Oli tosi kiva luistella kotiyleisön edessä. Yleisöstä sai tosi paljon voimaa, ja pystyimme tekemään liikkeet entistä terävämmin. Huomiseen vapaatanssiin lähdemme hyvillä fiiliksillä näyttämään meidän parasta osaamistamme. Haluamme ottaa ilon irti jäällä”, Turkkila ja Versluis kertoivat tiedotteessa.

Ranskan Gabriella Papadakis ja Guillaume Cizeron (85,58) johtavat ensimmäisen päivän jälkeen, mutta Yhdysvaltain Madison Chock ja Evan Bates (83,72) ovat tuntumassa. Espanjan Sara Hurtado ja Kirill Khaliavin pitävät kolmatta sijaa pistein 74,79.

Myös Suomen toisen kisaparin Yuka Orihara ja Juho Pirinen esiintyivät pirteästi ja pitävät 13. sijaa pistein 61,18. Vapaatanssi luistellaan sunnuntaina.

”Tämä oli meidän kolmas kilpailumme tällä kaudella ja ehdottomasti paras tähän mennessä. Meillä oli hyvä energia ja hauskaa. Ennen kilpailua oli tosi rentoutunut olo eikä jännittänyt yhtään”, Pirinen sanoi.

"Oli ihanaa luistella"

Naisten yksinluistelussa Suomen Jenni Saarinen on lyhytohjelman jälkeen seitsemäntenä. Tamperelainen sai lauantai-iltana pisteet 67,05, mikä on hänen ennätyksensä. Saarinen, 22, on vahva ehdokas Pekingin olympialaisiin, joihin hän hankki keväällä maapaikan. Hän aloitti Espoossa kilpailukautensa.

”Sitä ei pysty sanoin kuvailemaan, miltä kilpaileminen Finlandia Trophyssä kotiyleisön edessä tuntui. Oli ihanaa luistella, vaikka vähän jännittikin”, polvivammasta kesällä kärsinyt Saarinen kertoi.

Muista suomalaisista Laura Karhunen on Espoossa sijalla 16, Oona Ounasvuori 21:s ja Linnea Ceder 24:s.

Venäjän Jelizaveta Tuktamysheva (81,53), Alena Kostornaia (78,61) ja Kamila Valjeva (74,93) muodostavat kärkikolmikon ennen sunnuntain vapaaohjelmaa.