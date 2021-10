Jenni Saarinen on Suomen ykkösnimi Finlandia Trophyssä Emmi Peltosen loukkaannuttua – taisto olympiapaikasta on tiukka: ”Olympiakomitea valitsee, kriteerit ovat selkeät”

Juulia Turkkila ja Matthias Versluis eivät muuttaneet ohjelmaansa ennen kotikisoja.

STT, Espoo

Taitoluistelun Finlandia Trophyn naisten yksinluistelun lyhytohjelma kilpaillaan lauantaina ja vapaaohjelma sunnuntaina tänä viikonloppuna. Suomen kärkikaartiin kuuluva Emmi Peltonen jäi pois loukkaantumisen takia, mutta kilpailukautensa avaava Jenni Saarinen johtaa suomalaisten rintamaa.

”Kesällä minulla oli polvivamma, jonka myötä hyppyihin tuli kuukauden tauko. Polvi ei ole täysin kunnossa vieläkään, mutta ei ole vaaraa, että jotain menee rikki”, Saarinen avasi.

Hän asuu ja harjoittelee Saksan Oberstdorfissa, mutta ehti olla ennen kilpailuja viikon kotimaisemissa Tampereella.

”Harjoitteluilmapiiri, -seura ja valmentaja”, Saarinen luetteli Oberstdorfin hyviä puolia.

Saarinen on päätoiminen luistelija.

”Mielessä on ollut opintojen aloittaminen avoimessa yliopistossa. En ole vielä tehnyt päätöstä. Terveystieteet ovat aina kiinnostaneet. Ylioppilaaksi lakituksesta tulee jouluna kuluneeksi kaksi vuotta.”

Luistelija ei murehdi sitä, kuka hänen keväällä hankkimansa olympiamaapaikan lopulta saa käyttää.

”Olympiakomitea valitsee. Kriteerit ovat selkeät. En mieti niitä vaan luistelu puhuu puolestaan”, Saarinen paalutti ja toivoi tervehtymistä Peltoselle.

”Emmi tulee entistä vahvempana takaisin. Sitten pääsemme yhdessä kisaamaan. Tulee tiukka kilpailu (olympiapaikasta).”

Turkkila ja Versluis kohti olympialaisia

Jäätanssipari Juulia Turkkila ja Matthias Versluis ovat jo varmistaneet paikkansa tuleviin talviolympialaisiin.

Jäätanssipari Juulia Turkkila ja Matthias Versluis lähtevät maltillisin tavoittein viikonloppuna Espoossa kisattavaan taitoluistelun Finlandia Trophyyn.

”Olemme tyytyväisiä, jos pystymme tekemään samanlaisen suorituksen kuin harjoituksissa teemme”, Versluis kertoi perjantaina.

Melko vaatimatonta puhetta parilta, joka hankki Suomelle syyskuun lopussa jäätanssin maapaikan Pekingin olympialaisiin. Toisaalta, laadukas arki harjoituksissa takaa sen, että perussuoritustaso on korkea. Yleisö voi tuoda lisälatausta ja näyttöhalut lisäpisteitä.

”Tämä on tärkeä kilpailu. Kotikisa ja kovatasoinen. Kun kilpailussa on paljon yleisöä, on se hyvää harjoittelua isoihin kilpailuihin ja saa tuntumaa, millaista on esiintyä isolle yleisölle ja isossa hallissa”, Versluis sanoi.

Olympiapaikan tuoneen kilpailun jälkeen pari ei ole muuttanut ohjelmaansa.

”Kiinnitimme huomiota tekniseen puoleen”, Versluis tuumi.

”Olemme viimeistelleet linjoja ja jalkojen nostoja. Väli on ollut vain kaksi viikkoa, joten ei ole tehty suuria muutoksia eikä ole ollut tarvettakaan”, Turkkila jatkoi.

Kaksikon mukaan edellytykset menestymiseen ovat parantuneet viime vuosina. Urheilu on kauttaaltaan laadukasta.

”Meillä on ollut hyvä fysiohuolto vuoden ajan. Olemme jo 26- ja 27-vuotiaita, joten pitää kiinnittää enemmän huomiota asioihin”, nelisen kuukautta pariaan nuorempi Turkkila avasi.

”Myös koreografian katsomiseen on kiinnitetty huomiota aiempaa enemmän”, Versluis täydensi.

Jäätanssijat aloittavat kilpailunsa lauantaina rytmitanssilla ja kisaavat sunnuntaina vapaaohjelman.