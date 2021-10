MM-rallitalleissa täytettiin kuljettajapaikkoja – Breen M-Sportille, Solberg korvaa irlantilaisen Hyundailla

Rallin MM-sarjassa tällä kaudella Hyundain osa-aikaiskuskina ajava irlantilainen Craig Breen kaasuttelee seuraavat kaksi kautta M-Sport Fordin riveissä. Rallin MM-sarja kertoi sopimuksesta keskiviikkona.

Breen on ajanut tällä kaudella vain puolet MM-ralleista, mutta on yltänyt kolmesti kärkikolmikkoon ja on MM-pisteissä kuudentana.

"Olen tehnyt pienestä pitäen töitä saavuttaakseni vakipaikan MM-sarjassa, joten tätä mahdollisuutta en vain voinut jättää käyttämättä. On vähän epätodellista, että nimeni lisätään Ford-kuljettajien listaan, sellaisten suuruuksien joukkoon kuin Ari Vatanen, Hannu Mikkola, Colin McRae ja Carlos Sainz”, 31-vuotias Breen iloitsi.

Breenin paikalle Hyundai otti vuoden 2003 maailmanmestarin Petter Solbergin 20-vuotiaan pojan Oliver Solbergin. Ott Tänakin ja Thierry Neuvillen takana kolmatta Hyundaita jakaa ensi kaudella Solbergin kanssa tallissa jo pitkään palvellut Dani Sordo.