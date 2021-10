Krista Pärmäkoski haki asiantuntijalta apua närästykseen ja ”painon optimointiin” – näin hiihtäjän ruokavalio muuttui

”Olen jaksanut harjoitella paremmin, ja unen laatu on ollut hyvä”, Pekingin olympialaisiin valmistautuva Krista Pärmäkoski sanoo.

Viime keväänä Krista Pärmäkoski soitti pian kilpailukauden päätyttyä ravitsemusterapeutti Merja Kiviranta-Mölsälle, jonka hän tiesi auttaneen muun muassa Aino-Kaisa Saarista tämän nousussa uransa toiselle huipulle Sotšin olympiakisoissa.

”Ravintopuolella on tullut muutoksia sen takia, että minulla on ollut tosi kovia närästysoireita oikeastaan koko urani ajan”, Pärmäkoski kertoi tiistaina mediatapaamisessa Kuortaneella.

Toinen syy yhteistyölle oli painon optimointi kohti Pekingin olympialaisia, kuten hiihtäjä itse asian ilmaisi.

”Halusin, että siinä on asiantuntija mukana, että se ei mene väärille raiteille.”

Pärmäkosken mukaan painon optimoinnin seurannassa ovat tiiviisti mukana myös hänen valmentajansa Matti Haavisto sekä Kihun lääkäri ja fysiologit.

”On väärin sanoa, että haluan pudottaa painoa. Enemmän kyse on siitä, että tulee oikeassa suhteessa hiilihydraatteja, proteiineja ja rasvaa. Siihen on kiinnitetty nyt huomiota. Olen jaksanut harjoitella paremmin, ja unen laatu on ollut hyvä. Yleisvire on ollut hyvä.”

Taustalla on myös se, että Pekingin olympialadut sijaitsevat noin 1 700 metrissä eli niin sanotusti ohuessa ilmanalassa.

”Kun mennään korkealle, on muutama kilo tiputettavaa. Mitä pienempi urheilija on, sitä vähemmän hän kuluttaa energiaa ylämäissä. Korkealla tämä vielä korostuu”, Pärmäkoski perusteli.

Pärmäkoski täsmensi HS:lle, että tavoite painon optimoinnissa on pudottaa neljän kuukauden aikana kaksi kiloa.

”Eihän se ole viikkoa kohden kuin 150 grammaa, ja se on tähdätty joulukuuhun asti. Nyt on varmaan vajaa kilo lähtenyt. On pitänyt olla tosi tarkka, että se ei lähde liian nopeasti.”

Tulosta on syntynyt myös sillä puolella, että närästysoireet ovat Pärmäkosken mukaan helpottaneet.

”Olen siirtynyt laktoosittomaan ja takaisin gluteenittomaan ruokavalioon. Kartan punaista lihaa ja tomaattia, joka on ollut ehkä pahin närästyksen aiheuttaja. Alussa jätin pois käytännössä kaikki voimakkaat mausteet, juurekset kypsinä ja tietyt närästystä aiheuttavat hedelmät.”