Tässä voi olla Classicin seuraava maajoukkuepelaaja – ”Kun hän pääsee paikoille, kannattaa lyödä vetoa, että pallo menee maaliin”

Meri Jokinen osaa pelata niin puolustajana kuin hyökkääjänä. Se on juuri sitä mitä päävalmentaja Pekka Nieminen haluaa.

Tampereen Classicin naiset joutuivat kolmen viikon ottelutauolle tappion maku suussa. Lauantaina joukkue hävisi salibandyliigassa TPS:lle 4–7 ja sunnuntaina Eräviikingeille 5–8.

Vieraat menivät jo avauserässä 3–0-johtoon, kun Classic ei käyttänyt omia paikkojaan. Tämän jälkeen kotijoukkue nousi useasti maalin päähän, mutta Eräviikingit karkasi aina uudestaan.

Classic-vahti Elsi Kangasharjulla ei ollut paras päivänsä. Hän hörppäsi pari maalia helposti, kun kotijoukkue yritti nousta tasoihin. Maajoukkueessakin paljon pelannut Laura Loisa sen sijaan otti toisella puolella huippukoppeja.

Classicin päävalmentaja Pekka Nieminen teki pitkän uran maalivahtina, mutta joukkueen maalivahtivalmennukseen hän ei juuri puutu. Tehtävää hoitaa maalivahtiuransa keväällä 2020 päättänyt Anna-Maria Linnoinen.

Nieminen oli muokannut kokoonpanoa TPS-pelistä merkittävästi. Hän ei usko pelin kaatuneen siihen ja on mielissään, miten koostumukset ovat loksahtaneet paikoilleen. Kokenut Alisa Pöllänen palasi viikonloppuna tositoimiin. Joukkue odottaa vielä toisen tärkeän pelaajan Sanni Niemisen paluuta loukkaantumisen jäljiltä.

Vieraiden maalivahti Laura Loisa otti komeita torjuntoja, mutta Meri Jokisen tarkka kuti painui yläkulmaan. Sillä Classic kavensi 4–5:een.

Alisa Pöllänen palasi loukkaantumisen jälkeen Classicin kokoonpanoon viikonlopun otteluissa.

Johanna Homi (kesk.) pelasi viikonloppuna sekä puolustajana että hyökkääjänä. Vasemmalla samassa kentällisessä pelannut Sofia Lappalainen.

Classicin tähti sunnuntaina oli Meri Jokinen. Jokinen laukoi omasta kuljetuksesta kaksi identtistä maalia tarkasti yläkulmaan.

”Hän on ollut viime ajat erittäin hyvässä kunnossa ja pystyy pelaamaan koko 60 minuuttia. Veto on tietyllä tapaa rauhoittunut. Monesti, kun hän pääsee paikoille, kannattaa jo lyödä vetoa, että pallo menee maaliin. Hän on ollut älyttömän hyvä”, Pekka Nieminen kehuu.

Jokinen, 25, on 11 maalillaan Classicin maalipörssin kärkinimi. Hänellä on ollut tehokkaita kausia aiemminkin, mutta maajoukkueen portit eivät ole vielä auenneet. Nieminen uskoo tilanteen muuttuvan jatkossa.

”Hän pelasi pari vuotta sitten hyökkääjänä. Tiputimme hänen puolustajaksi, ja hän on lunastanut odotukset.”

Jokiseen tiivistyykin tavallaan Niemisen ajatukset pelistä. Pelipaikat eivät ole kiveen hakattuja. Viikonloppunakin osa pelaajista pelasi sekä puolustajana että hyökkääjänä.

”Nytkin pistimme Johanna Homin pakiksi, että hän saa enemmän palloa ja pystyy sitä kautta osallistumaan enemmän peliin. Pyrimme liikkuvaan ja paikattomaan pelaamiseen”, Nieminen sanoo.

Classicilla on nyt edessä pitkä ottelutauko. Pelit jatkuvat vasta Suomen cupin välierissä 8. tammikuuta.

Joukkue on sarjassa neljäntenä. Viikonlopun kahden tappion takia kolmen kärki saattoi karata tamperelaisilta liian kauas.

”Syyskausi oli aaltoileva. Muutimme paljon pelitapaa puolustavasta pelistä hyökkäävämmäksi. Se ei tapahdu sormia napsauttamalla. Tietyllä tapaa olen tyytyväinen, mutta parempaan olisi pitänyt pystyä”, Pekka Nieminen summasi.